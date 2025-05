El pasado 11 de mayo, la página de Facebook de Colorado Gator Farm anunció la muerte de Morris, un caimán que fue muy conocido por su trabajo en numerosas películas y programas de televisión entre 1975 y 2006. Como la noticia llegó hasta Adam Sandler, este decidió hacerle un homenaje de despedida, ya que fue su compañero de actuación en ‘Happy Gilmore’.

Antes de profundizar en el accionar del actor, es importante resaltar que nunca se supo la edad exacta del mencionado animal. Sin embargo, como en 1975 medía 2,7 metros y la criatura fue creciendo progresivamente hasta perder dientes, se cree que partió de este mundo teniendo más de 80 años.

Ahora, regresando a lo que hizo Adam Sandler, te cuento que él utilizó su cuenta oficial de Instagram (@adamsandler) para realizar el homenaje de despedida. En esa plataforma hizo una publicación en la que subió una foto con Morris en ‘Happy Gilmore’, de acuerdo a People, y no ocultó su tristeza por su fallecimiento.

Adam Sandler junto al caimán Morris en ‘Happy Gilmore’. (Foto: @adamsandler / Instagram) ×

“Adiós, Morris. Todos te vamos a extrañar. Podías ser duro con directores, maquilladores, vestuaristas, en realidad con cualquiera, pero sé que lo hiciste por el bien de la película”, comenzó diciendo el actor. Luego se animó a contar anécdotas con el animal. “El día que no saliste de tu caravana a menos que enviáramos 40 lechugas me enseñó una poderosa lección: nunca comprometas tu arte. Nunca olvidaré aquella vez en el servicio de artesanía cuando compartimos la barra de los ‘Tres Mosqueteros’ y me dejaste la mitad más grande. Pero así eras”, sostuvo.

Adam Sandler se mostró muy afectado por la partida del caimán Morris. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images) ×

“Vaya con Dios, viejo amigo”

Más adelante se refirió al hecho de que en ‘Happy Gilmore’ fue asesinado. “Sé que la decapitación de tu personaje en la primera película impidió tu participación en la secuela, pero todos apreciamos la cesta de frutas y la nota tan graciosa. Extrañaré el sonido de tu cola deslizándose por la hierba alta, tu piel fría y llena de bultos, pero, sobre todo, extrañaré tu risa contagiosa. Gracias al Sr. Young por cuidarte todos estos años, y vaya con Dios, viejo amigo.”, sentenció el artista en su publicación, que ya cuenta con más de un millón de ‘Me Gusta’ y más de 2 mil comentarios. Sin duda, el animal se ganó su cariño.