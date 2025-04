Christian Nodal es uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Si bien su nombre, durante un buen tiempo, estuvo involucrado en polémicas por la relación que tiene con su esposa Ángela Aguilar tras haber estado con Cazzu, madre de su hija Inti, ahora está más enfocado que nunca en hacer música y de la buena. Precisamente, algo que le llena de alegría es el hecho de que este jueves 10 de abril estrenará una nueva canción. Descubre cuál es en esta nota.

Para no ir con mucho misterio, te cuento que el tema en cuestión se llama ‘Amé‘. Ese tema, según indicó en un video en su cuenta de Instagram (@nodal) es muy emotivo para él. “Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción en un video musical. Voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé‘, que se los juro, el video es una chulada, ya me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces y solamente lo he visto cuatro veces”, indicó. “Entonces, para que estén bien atentos ahí se los encargo”, agregó en la grabación.

Con respecto al video musical, en una de sus últimas historias difundidas en la mencionada red social, se puede apreciar fragmentos del clip, así como también un enlace directo a una página web donde sus fans pueden preordenar el tema para ser los primeros en escucharlo y disfrutarlo.

La canción ‘Amé’ forma parte de su nuevo álbum

También es necesario mencionar que la canción ‘Amé’ forma parte de su nuevo álbum, cuyo nombre no ha sido revelado, al menos de momento. “Estoy haciendo música comercial, que tenía buen rato sin hacerla. Los EPs de ‘Forajido’ (2022 y 2023) y ‘Pa’l Cora’, todo eso era música que yo quería hacer, que necesitaba como artista lanzar, y no estaba pensado ni para radio, entonces no tenía mucho qué promocionar”, aseveró Nodal en una conferencia de prensa en Guadalajara, de acuerdo a The Dallas Morning News. “Hay unas joyas en este álbum, y además de duetos muy importantes y lindos para el regional mexicano”, añadió el artista.

La participación de Ángela Aguilar en su nuevo álbum

Si te preguntas si es que en ese álbum hay algún dueto con su esposa Ángela Aguilar, la respuesta es “no”. Él mismo se encargó de revelar cuál fue la labor de su pareja en su nueva producción musical. “No, no vino un dueto con Ángela Aguilar. Estuvimos haciendo un ‘camping’ y Ángela también compone canciones, entonces estuvo ahí involucrada como en tres canciones”, explicó el cantante, que también indicó que prepara un documental que mostrará su trabajo en el estudio, aunque no especificó si está vinculado directamente con el nuevo lanzamiento, siempre según el citado medio.

