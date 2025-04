Justin Bieber está pasando por un difícil momento a nivel personal. El último miércoles 24 de abril, el artista le tuvo que decir adiós a un ser querido: su abuelo materno Bruce Dale, quien falleció a los 80 años. Su partida dejó un gran vacío en la vida del cantante. Es por eso que él decidió dedicarle un conmovedor mensaje que no tardó en dar la vuelta mundo.

El intérprete de ‘Baby’ utilizó su cuenta de Instagram (@justinbieber) para compartir con sus seguidores las palabras que eligió para despedirse de alguien sumamente especial que, según el obituario en línea de W. G. Young Funeral Home, se fue de este mundo en el Rotary Hospice Stratford Perth.

Cabe mencionar que su texto acompañó una emotiva foto de él y su abuelo que fue tomada hace más de una década en Ontario, de acuerdo a People. En ese entonces, Justin estaba muy feliz porque su familiar se había afeitado. Eso le pareció un gran detalle de su parte.

“Papá, siempre te quitaba todo el dinero, jaja. Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una paga de 20 dólares por SEMANA. Siempre te convencía de gastar en bocadillos en el partido de hockey los viernes por la noche. A regañadientes, siempre me la dabas. Nueces de maíz, Skittles, bolas de chicle, Chuck-a-Puck, granizados. Un saludo a los árbitros de la categoría juvenil: Beatty, Fagon, Flanagan, jajaja. Por aguantar a todos mis abuelos quejándose por todas sus horribles decisiones arbitrales, jajaja. Mi abuelo no tenía reparos en hacerles saber que se portaban como unos cabrones”, fue lo primero que escribió el también intérprete de ‘Sorry’.

Justin Bieber dándole cariño a su abuelo materno Bruce Dale en 2009. (Foto: @justinbieber / Instagram) ×

“Te echaré de menos”

“Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando desde abajo. Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Te echaré de menos. Me dolerá. Y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado”, sentenció Justin Bieber. Sus fans no tardaron en enviarle mensajes de apoyo.

Justin Bieber junto a su abuelo Bruce Dale en el estreno de ‘Justin Bieber: Seasons’ de YouTube Originals en el Regency Bruin Theatre de Los Ángeles. (Foto: Lisa O’Connor / AFP vía Getty Images) ×

Es necesario mencionar que, según el citado medio estadounidense, Bruce Dale asistió con frecuencia a los conciertos y eventos de su nieto a lo largo de los años. Incluso apareció en el documental musical ‘Never Say Never’ de 2011 y en la serie documental ‘Justin Bieber: Seasons’ de 2020.