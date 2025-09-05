Luego que ‘Malcolm in the Middle’ regresara a las pantallas tras 18 años con nuevos capítulos y el elenco original, a muchos les dio nostalgia ver nuevamente a Frankie Muniz, ya que fue el actor que ‘acompañó’ a varios jóvenes con su trabajo, tanto en la serie ya mencionada como en la película ‘Agent Cody Banks’. El tema aquí es que él abandonó Hollywood en la cima de su carrera y, según dijo, eso le “salvó la vida”.

En una entrevista que le realizó Us Weekly, el artista, que actualmente tiene 39 años, recordó cómo, entre los 8 y 21 años tuvo quizás 60 días libres. Prácticamente, no tenía vida. Todo era trabajo para él, y eso, obviamente, le pasó factura.

“Empecé a disfrutar más de las pequeñas cosas de la vida”

“La verdad es que no me gustaba Los Ángeles, así que me mudé a Arizona y me encanta”, sostuvo al medio. “Siento que me salvó la vida, ya que empecé a disfrutar más de las pequeñas cosas de la vida, como el senderismo y el supermercado, porque era fácil”, agregó.

Si bien a veces se pone a pensar en cómo sería su vida si no hubiera abandonado Hollywood, considera que tomó la decisión correcta. No se arrepiente de nada. “Tengo muchísima suerte de haber dado ese paso atrás, porque me hizo apreciar todo más. Me permitió hacer otras cosas y descubrirme mucho más a mí mismo”, recalcó.

Frankie Muniz junto a su esposa Paige Muniz y su hijo Mauz Muniz en la gala de Steve Irwin para apoyar a la organización conservacionista ‘Wildlife Warriors’ en el Bellagio Resort & Casino el 11 de mayo de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Foto: Ethan Miller / Getty Images) / Ethan Miller

Su nueva carrera

Frankie Muniz actualmente vive en Scottsdale, Arizona, en compañía de su esposa Paige Muniz y su hijo Mauz Muniz, que tiene 3 años. Cuando se mudó ahí, tuvo más tiempo para dedicarse a su nueva carrera: la conducción profesional de autos de carrera.

Frankie Muniz, piloto del Ford #33 de Reaume Brothers Racing, sube al escenario durante las presentaciones de los pilotos antes de la NASCAR Craftsman Truck Series eero 250 en Richmond Raceway el 15 de agosto de 2025 en Richmond, Virginia. (Foto: Samuel Corum / Getty Images) / Samuel Corum

De acuerdo a People, él empezó a competir en 2004, pero no fue hasta 2006 que empezó su carrera profesional. Ahora es piloto de tiempo completo de la NASCAR Craftsman Truck Series 2025 con Reaume Brothers Racing.

“Nunca pensé que llegaría donde estoy ahora, sobre todo porque me lesioné gravemente en 2009 y no competí hasta 2023”, fue lo que manifestó Frankie en diálogo con el último medio de comunicación mencionado, en febrero de este año.

