Lady Gaga es una cantante internacional que está al tanto de lo que es popular en las redes sociales. Eso quedó evidenciado ahora último por el video que compartió en su cuenta de TikTok (@ladygaga). ¿Qué muestra el clip? Pues que se sumó a la tendencia de baile ‘ZombieBoy’. Su performance, sin duda, es algo que tienes que ver sí o sí.

Según informó People, la intérprete de ‘Perfect Celebrity’, en la mencionada grabación, aparece usando un vestido negro de Stella McCartney, el cual acompañó con un sombrero del mismo color y un maquillaje a tono para justamente poder realizar su actuación de zombie.

Se metió en el papel

Ella, en todo momento, se movió al ritmo de su tema ‘ZombieBoy’. Sus dedos enroscados como garras y su propia expresión de zombie permitieron que su publicación fuera un éxito. “Tenía que hacerlo porque te vi haciéndolo”, se lee en la descripción del post. “#Caos en la escalera”, agregó.

Lady Gaga realizó movimientos rígidos y espasmódicos similares a los de un zombie. (Foto: @ladygaga / TikTok)

“Podría ser tu tipo por tu mordedura de zombie. Estamos a punto de estar despiertos toda la noche, despertando como zombies, así que pon tus patas sobre mí, chico zombie”, es el fragmento de la canción que se escucha en el video.

Lady Gaga usando un vestido negro de Stella McMartney y un sombrero del mismo color. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

El clip, debido a la performance de Lady Gaga, ya cuenta con más de dos millones de reproducciones. Si es que aún no has podido verlo, esta es tu oportunidad de hacerlo. Créeme que no hay pierde. Es probable que hasta te animes a sumarte a la tendencia.