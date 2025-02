Thalía siempre deja el alma en el escenario, y en Premio Lo Nuestro 2025 no fue la excepción. La cantante mexicana no solo brilló como conductora junto a Laura Pausini y Alejandra Espinoza, sino que también se lanzó a cantar con Will Smith, Ha*Ash y Los Ángeles Azules. Todo parecía ir sobre ruedas, pero lo que nadie sabía es que, antes de la gran noche, sufrió un accidente en los ensayos que la dejó con moretones en las piernas.

Después de la gala, Thalía sorprendió a sus seguidores al mostrar las marcas en su piel y contar qué fue lo que realmente pasó.

Con su característico sentido del humor, la cantante compartió imágenes en redes y confesó que el percance ocurrió mientras se preparaba para que su presentación fuera impecable.

“Yo aprendí desde chica en el teatro, que la función debe continuar!”, escribió Thalía al compartir una serie de fotos en sus redes.

En una de ellas, aparece envuelta en una toalla justo después de darse una ducha, pero lo que más llamó la atención fue el tremendo moretón que se asoma en la parte trasera de su muslo izquierdo.

Thalía en la gala de Premio Lo Nuestro 2025. | Crédito: Giorgio Viera / AFP

“No importa lo que pase o cómo te sientas anatómica y emocionalmente tienes que cambiar el switch y seguir adelante con el plan para tu compromiso con el público”, agregó, dejando claro su profesionalismo.

Según contó en su publicación, todo pasó un día antes de Premio Lo Nuestro 2025, mientras ensayaba con las chicas de Ha*Ash.

“Les comparto un poquito de lo que pasó un día antes de @premiolonuestro en ensayos, donde al bajarme de una barra me hice este moretón en la pierna con las chicas de @haashoficial”, escribió.

El golpe no solo le dolió, sino que también preocupó a algunos de sus seguidores cuando mostró la marca. Afortunadamente, su vestuario de la gran noche ayudó a disimularlo en varias tomas.

Thalía sorprendió al mostrar sus moretones y reveló qué le pasó en Premio Lo Nuestro 2025. | Crédito: Instagram Thalía

Cuando parecía que el moretón en los ensayos con Ha*Ash era suficiente, Thalía terminó sufriendo otro percance en plena entrega de premios. Entre las prisas y la adrenalina de la noche, la cantante tuvo un tropiezo inesperado.

“Bajándome del escenario después de la primera presentación de conducción, me torcí el tobillo con unos cables en la oscuridad”, contó. A pesar del dolor, no dejó que nada la detuviera y siguió con el show como toda una profesional.