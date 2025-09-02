En julio de este año hice una nota sobre Dwayne Johnson y el motivo por el que aceptó que sus hijas le hicieran un cambio radical de imagen. Hoy nuevamente escribo acerca de ‘The Rock’ debido a que él, estando en el Festival de Cine de Venecia, llegó a romper en llanto durante un momento muy especial. Para que sepas más al respecto, no te vayas de esta nota.

Primero que nada te recalco que el actor asistió al evento por su nueva película ‘The Smashing Machine’, donde interpreta a la leyenda de las artes marciales mixtas y de la UFC, Mark Kerr. Aquella cinta biográfica estará en cines en octubre de este año, según People.

Ese filme, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, recibió una ovación de pie de 15 minutos. El tema es que mientras eso pasaba, la estrella Dwayne Johnson no pudo ocultar su emoción y por eso rompió en llanto. El momento fue muy conmovedor.

Dwayne Johnson lloró mientras ‘The Smashing Machine’ recibía una ovación de pie de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia. (Foto: @RaminSetoodeh / X)

De acuerdo a un video compartido en X por Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh), el actor, además de soltar lágrimas, llegó a aplaudir estando entre su coprotagonista en ‘The Smashing Machine’, Emily Blunt y el propio Mark Keer, quienes también lucieron emocionados.

Dwayne Johnson weeps during the 15-minute #Venezia2025 standing ovation for ‘The Smashing Machine.’ This was the most emotion we’ve since on the Lido since Brendan Fraser launched his Oscar campaign here four years ago for ‘The Whale.’ pic.twitter.com/BzAjB4v6uk — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 1, 2025

El físico de Dwayne Johnson

Cabe mencionar también que otro punto que llamó fuertemente la atención en el Festival de Cine de Venecia fue el físico de Dwayne Johnson, ya que para muchos lució mucho más delgado que en ‘The Smashing Machine’, película escrita y dirigida por Benny Safdie.

Dwayne Johnson, conocido como ‘The Rock’, es un actor, luchador profesional y empresario estadounidense. (Foto: Aldara Zarraoa / Getty Images) / Aldara Zarraoa

Películas destacadas de Dwayne Johnson

‘The Scorpion King’ (2002)

‘The Rundown’ (2003)

‘Walking Tall’ (2004)

‘Gridiron Gang’ (2006)

‘Race to Witch Mountain’ (2009)

‘The Other Guys’ (2010)

‘Fast & Furious 5’ (2011)

‘Journey 2: The Mysterious Island’ (2012)

‘Fast & Furious 6’ (2013)

‘G.I. Joe: Retaliation’ (2013)

‘Hercules’ (2014)

‘San Andreas’ (2015)

‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ (2017)

‘The Fate of the Furious’ (2017)

‘Jumanji: The Next Level’ (2019)

‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’ (2019)

‘Red Notice’ (2021)

‘Jungle Cruise’ (2021)

‘Black Adam’ (2022)

