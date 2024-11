Dwayne Johnson, también conocido como ‘The Rock’, es uno de los actores más famosos del mundo. Él ha dejado en claro que hasta las celebridades pueden tener problemas para conseguir entradas para un concierto de Taylor Swift. Y es que se vio obligado a mover sus hilos para adquirir unos tickets.

En una entrevista que le realizó Entertainment Tonight, la cual puedes ver a través del canal oficial de YouTube del citado medio, el también luchador de WWE se encargó de revelar lo sucedido, asegurando que la intérprete de ‘Love Story’ “es única”.

En esta imagen aparece Dwayne Johnson sonriendo. (Foto: Benjamin Cremel / AFP)

Resulta que una persona cercana a él le pidió que por favor le ayudara a conseguir entradas para un concierto de Taylor Swift. Dwayne trató de adquirirlas por su cuenta, pero luego vio que hacer eso era imposible, por lo que no le quedó de otra que usar sus contactos.

En esta imagen se puede ver a Taylor Swift en uno de sus conciertos. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

“Odio pedir cosas”

“Nunca me ha pasado en mi carrera. Normalmente no tengo que mover los hilos, simplemente hago que pase”, indicó al inicio. “En este caso, fue para una buena amiga mía que me dijo: ‘Por favor. Es Taylor Swift. Último concierto’. Nunca se me da bien pedir ese tipo de cosas. Se me da bien darlas. Odio pedir cosas. No lo hago nunca. Pero en este caso, hice una llamada. Taylor lo hizo posible, y conseguimos las entradas. Mi amiga estaba feliz. Saqué la foto de las mujeres felices que estaban allí. Aprecio eso de Taylor”, agregó.

Esta imagen muestra a Taylor Swift mandando besos a sus fans. (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Cabe mencionar que Dwayne Johnson, en aquella entrevista, además de declarar lo ya indicado y de mostrarse muy contento por haber tenido la oportunidad de trabajar con sus hijas Jasmine y Tiana en la película ‘Moana 2′, manifestó que en su casa todos aman a Taylor Swift y a Beyoncé. Tanto así que hasta a Tiana la llama ‘Tiyoncé’.

