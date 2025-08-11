Jennifer Lopez, definitivamente, no integra el grupo de las personas que se asustan fácilmente. Eso quedó claro a raíz de la singular experiencia que vivió en su última presentación correspondiente a su gira ‘Up All Night: Live in 2025’. Me refiero a su concierto en Kazajistán. Y es que ahí un grillo llegó a subirse hasta su cuello y ella demostró tener nervios de acero.
Antes de ir de lleno a su comportamiento, te recalco que el show en cuestión se llevó a cabo el domingo 10 de agosto, en el General Stadium, de Almatý, Kazajistán. Ahí todo transcurrió con normalidad hasta que el mencionado insecto apareció caminando sobre su vestimenta con destino hasta su cuello.
De acuerdo a un video compartido en Instagram por la cuenta del programa de TV El Gordo y la Flaca (@elgordoylaflaca), Jennifer Lopez, a pesar de la presencia del grillo, nunca se perdió una nota. Simplemente, esperó el momento adecuado para quitárselo de encima.
Destacaron su tranquilidad y serenidad
“Me hacía cosquillas”, expresó después la artista con una sonrisa. Debido a lo que hizo, muchas personas no tardaron en destacar el hecho de que supo manejar muy bien la situación, ya que se mantuvo tranquila y serena en todo momento.
Si te estás preguntando en qué lugares se ha presentado Jennifer Lopez a raíz de su gira ‘Up All Night: Live in 2025’, aquí te comparto una lista donde está esa información. Ojo que el mencionado tour fue el quinto que realizó en toda su carrera musical.
Fechas y sedes de la gira ‘Up All Night Live’
- Martes 1 de julio | Antalya, Turquía | Regnum Carya Resort hotel
- Viernes 4 de julio | Estambul, Turquía | Parque de festivales Yenikapi
- Domingo 7 de julio | Sharm El Sheikh, Egipto
- Martes 8 de julio | Vigo, España | Pontevedra Big Sound Live
- Jueves 10 de julio | Cádiz, España | Plaza de España
- Viernes 11 de julio | Málaga, España | Estadio Atletismo Ciudad de Málaga
- Domingo 13 de julio | Madrid, España | Movistar Arena
- Martes 15 de julio | Barcelona, España | Palau San Jordi
- Miércoles 16 de julio | Bilbao, España | BEC
- Viernes 18 de julio | Tenerife, España | Recinto portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife
- Domingo 20 de julio | Budapest, Hungría | MVM Dome
- Lunes 21 de julio | Luca, Italia | Mura Storiche
- Viernes 25 de julio | Varsovia, Polonia | Estadio Nacional
- Domingo 27 de julio | Bucarest, Rumania
- Martes 29 de julio | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Etihad Arena
- Viernes 1 de agosto | Kazajistán, Asia Central | Astana Arena
- Domingo 3 de agosto | Ereván, Armenia, Asia occidental | Estadio Republicano Vazgen Sargsyan
- Martes 5 de agosto | Estambul, Turquía | Festival Park Yenikapi
- Jueves 7 de agosto | Taskent, Uzbekistán | Milliy Stadium
- Domingo 10 de agosto | Almatý, Kazajistán | General Stadium
Todas las giras musicales que ha tenido Jennifer Lopez hasta la fecha
- ‘Let’s Get Loud’ (2001)
- ‘On the 6 Tour’ (2002)
- ‘Dance Again World Tour’ (2012)
- ‘It’s My Party Tour’ (2019)
- ‘Up All Night Live’ (2025)
