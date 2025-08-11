Jennifer Lopez, definitivamente, no integra el grupo de las personas que se asustan fácilmente. Eso quedó claro a raíz de la singular experiencia que vivió en su última presentación correspondiente a su gira ‘Up All Night: Live in 2025’. Me refiero a su concierto en Kazajistán. Y es que ahí un grillo llegó a subirse hasta su cuello y ella demostró tener nervios de acero.

Antes de ir de lleno a su comportamiento, te recalco que el show en cuestión se llevó a cabo el domingo 10 de agosto, en el General Stadium, de Almatý, Kazajistán. Ahí todo transcurrió con normalidad hasta que el mencionado insecto apareció caminando sobre su vestimenta con destino hasta su cuello.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images for The Recording Academy) / Emma McIntyre

De acuerdo a un video compartido en Instagram por la cuenta del programa de TV El Gordo y la Flaca (@elgordoylaflaca), Jennifer Lopez, a pesar de la presencia del grillo, nunca se perdió una nota. Simplemente, esperó el momento adecuado para quitárselo de encima.

El instante en que un grillo se paró en el cuello de Jennifer Lopez durante su concierto en Kazajistán. (Foto: @elgordoylaflaca / Instagram)

Destacaron su tranquilidad y serenidad

“Me hacía cosquillas”, expresó después la artista con una sonrisa. Debido a lo que hizo, muchas personas no tardaron en destacar el hecho de que supo manejar muy bien la situación, ya que se mantuvo tranquila y serena en todo momento.

Si te estás preguntando en qué lugares se ha presentado Jennifer Lopez a raíz de su gira ‘Up All Night: Live in 2025’, aquí te comparto una lista donde está esa información. Ojo que el mencionado tour fue el quinto que realizó en toda su carrera musical.

Fechas y sedes de la gira ‘Up All Night Live’

Martes 1 de julio | Antalya, Turquía | Regnum Carya Resort hotel

Viernes 4 de julio | Estambul, Turquía | Parque de festivales Yenikapi

Domingo 7 de julio | Sharm El Sheikh, Egipto

Martes 8 de julio | Vigo, España | Pontevedra Big Sound Live

Jueves 10 de julio | Cádiz, España | Plaza de España

Viernes 11 de julio | Málaga, España | Estadio Atletismo Ciudad de Málaga

Domingo 13 de julio | Madrid, España | Movistar Arena

Martes 15 de julio | Barcelona, ​​España | Palau San Jordi

Miércoles 16 de julio | Bilbao, España | BEC

Viernes 18 de julio | Tenerife, España | Recinto portuario del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Domingo 20 de julio | Budapest, Hungría | MVM Dome

Lunes 21 de julio | Luca, Italia | Mura Storiche

Viernes 25 de julio | Varsovia, Polonia | Estadio Nacional

Domingo 27 de julio | Bucarest, Rumania

Martes 29 de julio | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Etihad Arena

Viernes 1 de agosto | Kazajistán, Asia Central | Astana Arena

Domingo 3 de agosto | Ereván, Armenia, Asia occidental | Estadio Republicano Vazgen Sargsyan

Martes 5 de agosto | Estambul, Turquía | Festival Park Yenikapi

Jueves 7 de agosto | Taskent, Uzbekistán | Milliy Stadium

Domingo 10 de agosto | Almatý, Kazajistán | General Stadium

Todas las giras musicales que ha tenido Jennifer Lopez hasta la fecha

‘Let’s Get Loud’ (2001)

‘On the 6 Tour’ (2002)

‘Dance Again World Tour’ (2012)

‘It’s My Party Tour’ (2019)

‘Up All Night Live’ (2025)

