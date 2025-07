En la anterior nota que hice sobre Embeth Davidtz, te conté que ella debutó como guionista y directora en ‘Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight’ y, además, te mencioné que había recibido un gran consejo por parte de Steven Spielberg que le sirvió para poder asumir esos cargos. Habiéndote recordado ello, te comento que, a raíz del estreno de dicha película, ella fue entrevistada hace poco por un medio estadounidense y ahí llegó a hablar acerca de la divertida ‘amenaza’ que un día recibió de su hijo Asher Dylan Sloane. Lo curioso es que tiene que ver con su papel en ‘Matilda’. Sí, me refiero a la cinta de 1996.

En la ya indicada comedia del siglo pasado, la también actriz interpretó a la profesora Jennifer Honey, quien destacaba por ser un amor de persona. Si bien el filme en cuestión tiene muchos años de haberse estrenado, todavía sigue llamando la atención, justamente por el personaje que tuvo la artista, que, por cierto, es madre de dos: Charlotte Sloane y Asher Dylan Sloane, quienes nacieron como ‘frutos’ de su relación con su esposo Jason Sloane.

Jason Sloane, Charlotte Sloane, Embeth Davidtz y Asher Dylan Sloane en el estreno de ‘Don't Let's Go to the Dogs Tonight’ durante el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024. (Foto: Brian de Rivera Simon / Getty Images)

Sus hijos se emocionaban por el hecho de que su madre era la ‘Miss Honey’

“Es genial porque hubo un momento en que los niños (se refiere a sus hijos) eran muy pequeños y la gente decía cualquier cosa sobre ‘Matilda’”, expresó la artista en diálogo con People. A su vez, recalcó que los veía emocionarse por el hecho de que su madre era la ‘Miss Honey’ “o algo así”.

Embeth Davidtz es una actriz, guionista y directora estadounidense. (Foto: Rebecca Sapp / Getty Images for Santa Barbara International Film Festival)

“No te pareces en nada a la ‘Miss Honey’”

“Pero de vez en cuando mi hijo murmuraba: ‘No te pareces en nada a la Miss Honey’”, manifestó después Embeth Davidtz, quien se animó a contar una situación que solía suceder al llamarle la atención a Asher Dylan Sloane por algo malo que había realizado.

“Si le decía ‘Estás en un tiempo fuera’ o consecuencias por comportamiento o lo que fuera, él respondía ‘Eres muy mala. Y la próxima vez que alguien se acerque y me diga que te quiere como ‘Miss Honey’, le diré que no te pareces en nada a ella’”, aseguró la actriz, demostrando que esos momentos han quedado grabados en su memoria. Debido a que sus palabras fueron inmediatamente compartidas en redes sociales, el tema ha llegado a volverse viral.

