Entiendo perfectamente si me dices que cuando escuchas el nombre de Mariah Carey de inmediato piensas en su canción ‘All I Want For Christmas Is You’. Y es que ese tema es posiblemente el más popular que ella tiene, pero créeme que ha lanzado otros muy buenos. Precisamente, en 2005 estrenó ‘We Belong Together’ y lo curioso es que en su video musical ella apareció usando un vestido de novia, pero no cualquiera, sino el suyo. Sí, utilizó el que se puso cuando se casó por primera vez. ¿Por qué hizo eso? Pues la razón la reveló en una reciente entrevista. Todos los detalles están aquí.

En un nuevo episodio de Footnotes de Vevo, de acuerdo a información brindada por People, la cantante habló sobre la mencionada canción perteneciente a su álbum ‘The Emancipation of Mimi’, aclarando que el tema fue uno de los últimos que escribió para dicha producción musical.

Luego comentó que su video musical fue una completa novedad para ella. Esto debido a que significó una segunda parte del triángulo amoroso que presentó en el clip de ‘It’s Like That’. “Me emocionó poder contar una historia que abarcara dos videos musicales. Era la primera vez que lo hacía y sabía que podríamos unirlos a pesar de que las canciones tuvieran un sonido diferente”, sostuvo la artista.

¿Quién diseñó el vestido de novia que Mariah Carey usó en el video musical de ‘We Belong Together’?

“También me encantaron las elecciones de moda, pasando de usar un conjunto negro de dos piezas a un vestido de novia de Vera Wang (una diseñadora de modas estadounidense)”, agregó. Justamente, sobre el vestido de novia que usó, este poseía una cola de 8,2 metros y un velo de 3 metros. Lo llamativo es que lo utilizó por primera vez en su boda con Tommy Mottola en 1993, con quien se acabó divorciando en 1998.

“Como iba a hacer una escena con un vestido de novia, en lugar de gastar un dineral en uno nuevo, ¡usamos el que tenía por ahí!”, recalcó Mariah Carey, dejando en claro que la razón principal de su decisión fue el no querer gastar dinero innecesariamente.

El vestido de novia que usó Mariah Carey en el video musical de ‘We Belong Together’ es el mismo que utilizó en su boda con Tommy Mottola en 1993. (Foto: Mariah Carey / YouTube) ×

Cabe mencionar que, según People, Vera Wang ha llegado a indicar que el vestido que utilizó Mariah Carey fue inspirado en el icónico vestido de novia que la princesa Diana lució en su boda con el rey Carlos III en 1981. Además, por si no lo sabías, luego que la artista se divorciara de Tommy Mottola, contrajo matrimonio nuevamente. ¿Cuándo? Pues en 2008 con Nick Cannon, con quien se divorció también, pero en 2016. Ambos comparten gemelos de 13 años, Moroccan y Monroe.

El video musical de ‘We Belong Together’, donde Mariah Carey aparece usando un vestido de novia, fue estrenado en 2005. (Foto: Mariah Carey / YouTube) ×