Taylor Swift es una de las artistas más famosas de todo el mundo. Si bien destaca por su gran talento para el canto y la composición, también sobresale por el hecho de tener un gran corazón. Y es que cada vez que brinda ayuda a quien la necesita. Precisamente, hace poco Ellen Pompeo, la estrella de ‘Grey’s Anatomy’, reveló la vez en que la intérprete de ‘Love Story’ entregó “el cheque más grande sin pestañear” a una organización benéfica para niños.

¿Cómo conoció Ellen Pompeo a Taylor Swift?

Lo sucedido se hizo público en una entrevista que le hicieron a la mencionada actriz en el último episodio de The Jennifer Hudson Show. Ahí ella contó que la estrella pop fue muy generosa con una iniciativa que le apasionaba, pero antes habló sobre su experiencia apareciendo en el video musical de ‘Bad Blood’, canción de la cantante, asegurando que eso le permitió ganar puntos con sus hijas (Stella y Sienna).

“Y Taylor es una chica tan buena que no la conocía y me invitó a salir en el video, así que pensé: ‘¡Qué divertido!‘”, aseguró. “Fui e hice el video. Fue lo más fácil, como una o dos horas”, agregó. Tras ello, habló sobre cómo la artista se animó a apoyar a un programa de un hospital infantil.

Ellen Pompeo, la estrella de ‘Grey’s Anatomy’, en una reciente entrevista aseguró que Taylor Swift es una chica muy “buena”. (Foto: Weiss Eubanks / NBCUniversal via Getty Images)

“En ese momento, Chris (su esposo) y yo hacíamos mucho voluntariado para el Hospital Infantil de Los Ángeles, donde tenían un programa increíble donde hacían música para los bebés en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) y para los padres que tenían que trabajar todo el día y no podían estar con los niños. Graban sus voces cantando canciones infantiles o contándoles cuentos y se las ponen a los bebés durante el día cuando sus padres no pueden estar presentes. Los bebés responden y esto les ayuda a tener un futuro más positivo”, sostuvo.

Taylor Swift decidió donar una gran cantidad de dinero a un Hospital Infantil de Los Ángeles luego que Ellen Pomeo se lo pidiera. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

Como en aquel entonces el programa necesitaba dinero, ella se armó de valor y le preguntó a Taylor si podría hacerle un cheque generoso para ayudar. “Me conocía de sobra, pero no me conocía desde hacía 20 minutos, y esa chica me hizo el cheque más grande sin pestañear”, recalcó la actriz, sin especificar el monto que donó la cantante.

A Taylor Swift le gusta ayudar a los demás

Es necesario mencionar que Taylor siempre se ha caracterizado por ser generosa. Por ejemplo, durante la etapa británica de su Eras Tour, hizo varias donaciones a bancos de alimentos, de acuerdo a People. Además, donó a varias organizaciones que ayudaron a los afectados por los incendios forestales de Los Ángeles a comienzos del 2025.