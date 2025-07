Ángela Aguilar, a raíz de haber producido su propio álbum musical (‘Nadie se va como llegó’) y ya haberlo lanzando para que sus fans lo puedan disfrutar, se encuentra en una etapa de promoción del mismo. Es por eso que hace poco participó en una entrevista y ahí, además de hablar sobre su reciente trabajo, reveló el motivo por el que no involucraría a sus hijos en la industria musical desde muy pequeños. ¿Quieres saber qué dijo exactamente? Entonces, esta nota es para ti.

Para ser más exactos, la cantante mexicoestadounidense, que se dedica al género de música regional mexicana, conversó con el periodista y presentador colombiano Juan Carlos Arciniegas para CNN en Español. En ese entonces, como ya lo he indicado en otra nota, se pronunció acerca de su experiencia como productora de su nuevo álbum, pero no solo llamó la atención con sus palabras sobre ese tema. También lo hizo cuando el hombre de prensa le consultó qué les quita o qué les da a los artistas el empezar muy rápido en la industria musical.

“Yo no puedo hablar absolutamente nada malo de la forma que me criaron”

“Yo creo que he perdido muchos momentos que quizás me hubiera gustado experimentar, pero en realidad yo no puedo hablar absolutamente nada malo de la forma que me criaron y de las decisiones que tomaron porque gracias a ellas yo estoy aquí y estoy presentando este disco y me siento como que muy respaldada por el trabajo que he hecho y me siento muy contenta”, comenzó diciendo.

Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)

“O sea, obviamente, lo difícil es como la primera etapa de decirles a tus amigos ‘ay, no puedo ir a tu fiesta porque estoy cantando’, ‘ay, pues llego súper desvelada a la escuela porque anoche estuve en un show’. Pero en realidad eso me ha enseñado que la gente que me va entender, me va a entender, que son mi círculo de amigas, que puedo decir 4 que tengo. Estamos muy cercanas y no les tengo que dar explicaciones ni nada, como que así me entienden”, agregó.

Tras esas palabras, Juan Carlos Arciniegas le consultó si repetiría un poco lo que ya vivió, pero con los hijos que vaya a tener en un futuro (tal vez con su actual esposo Christian Nodal). Es ahí donde dio un contundente “no”, asegurando que lo haría diferente.

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación sentimental el 10 de junio de 2024. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Latin Recording Academy)

“Me encantaría resguardar a mis hijos lo más tiempo posible”

“Porque, o sea, para mí me funcionó, pero porque yo soy muy intensa y siento que no es para todos. Por ejemplo, mi hermana Aneliz también se metió al igual que nosotros, misma edad, mismo todo a música y decidió ya no hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ya tengan más conciencia, quizás a los 12, 14 años, ya podría decirles ‘ok, hagan esto, hagan el otro, ¿qué les interesa? ¿Qué instrumento?’, pero creo que me tardaría un poco más para dejarlos un poco más tiempo resguardados. Siento que antes como criaron a mi papá era muy diferente a cómo me criaron a mí porque las redes sociales es algo muy intenso. O sea, me encantaría resguardar a mis hijos lo más tiempo posible, ¿no?”, manifestó. Si te interesa ver la entrevista completa, aquí te dejo el video de la misma para que la aprecies sin problemas.

Canciones del álbum ‘Nadie se va como llegó’

‘El equivocado’

‘Nadie se va como llegó’

‘No te culpo’

‘Corazón De Piedra’

‘Yo Pago Mi Parte’

‘Un Minuto De Silencio’

‘Miénteme Bonito’

‘Libre Corazón’

‘Promesas De Amor’

‘A Dos De Borrarte’

‘No Quiero Hablar’

‘Lágrimas En Mi Garganta’

