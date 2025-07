En 2003 se estrenó ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’, en español), una película que permitió que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis trabajaran juntas por primera vez, interpretando a ‘Anna Coleman’ y ‘Tess Coleman’, respectivamente. Más de 20 años después, ambas actrices retomaron sus papeles para la secuela titulada ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’), y justamente a raíz de la etapa de promoción de la misma, la actriz de 39 años se animó a hablar sobre la estupenda relación de amistad que posee con su colega de 66. En esta nota podrás descubrir todo lo que dijo.

Para empezar, sus declaraciones se produjeron durante una entrevista con People. Ahí la artista reflexionó sobre lo bien que se lleva con su compañera de profesión, quien ha sido un pilar muy importante en este gran camino llamado vida.

Se apoyan mutuamente

“Jamie estuvo conmigo en un momento de mi vida en el que estaba pasando por muchas cosas públicamente. Ella estuvo realmente ahí para mí en privado”, aseguró. Jamie Lee Curtis, quien estaba a su lado en el momento en que dijo eso, no se quedó callada, y señaló: “Sé que puedo confiar en ella. Y no puedo decir lo mismo de mucha gente. Si le digo algo, se le quedará grabado. Ambas hemos pasado por momentos difíciles, porque estamos vivas y la vida es dura. Y aún no hemos muerto. Así que la verdad de nuestra experiencia juntas desmiente toda esa farsa. Conectamos y seguimos conectadas. Y eso es especial y poco común para mí”.

La relación entre Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis es mucho más que la típica conexión entre coestrellas: es una verdadera amistad que ha perdurado por más de 20 años. (Foto: Agustin Cuevas / Getty Images for Disney)

Tras ello, Lindsay Lohan continuó hablando sobre su amiga. “Necesito sentirme segura con la gente. Y Jamie es una de esas personas para mí”, explicó, dirigiéndose directamente a su coprotagonista. “Me siento muy segura contigo. Me siento segura al contarte cosas. Así que es... sé que dijiste ‘confianza’, pero para mí es ‘seguridad’”, subrayó.

Lindsay Lohan es una actriz, cantante, compositora, productora de cine y televisión, empresaria y activista estadounidense. (Foto: Monica Schipper / GA / The Hollywood Reporter vía Getty Images)

El gran consejo que recibió de Jamie Lee Curtis

Ya más adelante, la feliz madre de Luai recordó un gran consejo que recibió de Jamie Lee Curtis, cuando ambas se encontraban grabando ‘Freaky Friday’. “Dijiste: ‘La forma en que llegas al set cada día refleja cómo será el día de todos. Y tú marcas el tono. Así que deja todo o cualquier cosa que haya en casa’. Eso se me quedó grabado. Y siempre lo considero muy importante”, manifestó. Si tienes ganas de ver ‘Freakier Friday’, te cuento que el estreno de esa película está programado para el 7 de agosto. Por lo pronto, solo queda ver el tráiler de la cinta.

