Su papeles marcaron a varias generaciones y así como aterrorizó a millones con su versión de ‘Pennywise’ en la miniserie ‘It’ y se volvió un ícono del cine de culto como ‘Dr. Frank-N-Furter’ en ‘The Rocky Horror Picture Show’, también logró calar en las audiencias latinas que ven películas en temporadas festivas. Este 26 de agosto se confirmó la muerte del actor británico Tim Curry a los 80 años en su casa de Los Ángeles, California. Su estado de salud era delicado tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en el año 2012 que lo debilitó mucho y dejó secuelas de movilidad por lo que usaba una silla de ruedas. Mientras el mundo llora su partida, hoy quiero recordar contigo una de sus interpretaciones más emblemáticas y que vuelve a la mente de miles cada Navidad: el curioso y estricto recepcionista Héctor (Mr. Hector) en la película ‘Mi pobre angelito 2’ (Home Alone 2) que sucede en Nueva York.

Aunque Tim Curry será recordado por personajes de culto como Pennywise y Frank-N-Furter, para millones de espectadores su rostro también quedó ligado a la Navidad gracias a 'Mr. Hector', el conserje que puso en aprietos a Kevin McCallister en 'Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York'. (Foto: Getty Images)

El personaje que vuelve cada Navidad y perseguía al travieso Kevin

El elegante, estricto y desconfiado conserje del Hotel Plaza se quedó en el corazón y mente de los amantes de este clásico navideño del cine. Y es que sospecha desde el inicio de ‘Kevin McCallister’, quien llega solo al Hotel Plaza usando la tarjeta de crédito de su padre.

Tim Curry convirtió a este personaje en una mezcla de vigilancia, irritación y humor que volvió memorables sus escenas junto a Macaulay Culkin, ya que intenta atrapar al pequeño junto a los empleados.

Uno de los momentos clave de su paso por ‘Mi Pobre Angelito 2’ se da cuando Kevin engaña a Hector y a otros empleados con la película ficticia de gánsteres ‘Angels with Even Filthier Souls’. Tras oír la frase “Merry Christmas, ya filthy animal” (“Feliz Navidad, animal inmundo”), el personal huye aterrorizado de la suite.

Tim Curry en “Mi pobre angelito 2” es el inolvidable conserje del Hotel Plaza que vuelve cada Navidad. (Foto: 20th Century Studios)

Mr. Hector, el personaje que ‘revive’ cada Navidad

‘Mi pobre angelito 2’ es una película infaltable en Navidad porque sigue a Kevin durante las fiestas en Nueva York. En ella no solo destaca la decoración navideña del Hotel Plaza, escenas en Central Park y la historia de una juguetería que se convierte en blanco de los ladrones, sino que el personaje de Tim Curry se vuelven impresindible para quienes vuelven a reproducirla cada diciembre.

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