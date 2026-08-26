Durante más de cinco décadas, Tim Curry iluminó el cine y la televisión con interpretaciones inolvidables. Su talento, su voz y su inconfundible presencia dieron vida a personajes que trascendieron la pantalla, especialmente a villanos capaces de acompañar y aterrorizar a varias generaciones. Por ello, su fallecimiento, ocurrido la noche del 25 de agosto de 2026, deja un profundo vacío en el mundo del entretenimiento y entre quienes crecieron con su trabajo. Más allá de su brillante carrera como actor, Curry también dejó huella en la música, ya fuera interpretando bandas sonoras o como cantante solista. Aunque su salud se deterioró después del accidente cerebrovascular que sufrió en 2012, y que le dejó secuelas de movilidad, su legado nunca dejó de brillar; por eso, repasamos las películas imprescindibles para recordarlo.

LAS PELÍCULAS IMPRESCINDIBLES PARA RECORDAR A TIM CURRY

A lo largo de su carrera, Tim Curry participó en más de un centenar de producciones. Su primera aparición en pantalla fue en la película televisiva “Sinking Fish Move Sideways” (1968), donde interpretó a un camarero en un tren. Ese mismo año obtuvo su primer papel profesional a tiempo completo en el elenco original de Londres del musical “Hair”. Allí conoció a Richard O’Brien, quien más tarde escribió para él el personaje que lo convertiría en una figura de culto: el Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show” (1975). A continuación, repasamos las películas que debes ver para recordarlo.

“THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW”

Tim Curry como el Dr. Frank-N-Furter, un excéntrico personaje en "The Rocky Horror Picture Show" (Foto: United Archives / FilmPublicityArchive / United Arch - Imdb)

En “The Rocky Horror Picture Show” (1975), Tim Curry interpretó al Dr. Frank-N-Furter, un excéntrico científico alienígena, seductor y provocador que recibe a Brad y Janet en su misterioso castillo. Este personaje, imprevisible y deliberadamente excesivo, crea a Rocky —un hombre “perfecto”— y lleva a la pareja a vivir una noche que desafía sus ideas sobre el deseo, la identidad y las normas sociales.

Su interpretación combinó humor camp, sensualidad, canto y una presencia teatral enorme. Debido a su energía teatral y sin prejuicios, convirtió al personaje en un ícono de la cultura pop y en el papel más memorable de toda su carrera.

“CLUE”

Curry como Wadsworth, el mayordomo de una mansión, donde ocurre asesinatos (Foto: PolyGram Filmed Entertainment / Paramount Pictures)

En “Clue” (1985), Curry interpretó a Wadsworth, al ingenioso mayordomo de una mansión donde seis invitados quedan atrapados durante una cena que termina en asesinato. Mientras aparecen más víctimas, él toma el control de la investigación y guía a los sospechosos para reconstruir lo ocurrido.

Este papel le permitió desplegar una comedia física y verbal extraordinaria: su explicación final, a toda velocidad, conecta las pistas y los posibles culpables en una de las escenas más recordadas de la película. Además, “Clue” cuenta con tres desenlaces alternativos, por lo que la verdadera identidad y las motivaciones de Wadsworth cambian según el final mostrado.

“LEGEND”

Curry interpretó a Darkness en "Legend", un personaje de fantasía (Foto: Regency Enterprises)

En “Legend” (1985), Curry interpretó a Darkness, también conocido como el Señor de las Tinieblas. Oculto en un mundo de fantasía, su objetivo es exterminar a los unicornios para condenar al mundo en una noche eterna.

El personaje destaca por su imponente transformación física: el actor aparece cubierto por un espectacular maquillaje rojo, una musculatura artificial y enormes cuernos, una caracterización que lo vuelve casi irreconocible. Curry construyó a un antagonista intimidante, seductor y teatral que se convirtió en uno de los grandes villanos del cine fantástico

“ANNIE”

Tim Curry interpretando a Daniel Francis “Rooster” Hannigan en “Annie” (Foto: Columbia Pictures / Rastar)

En “Annie” (1982), Tim Curry dio vida a Daniel Francis “Rooster” Hannigan, un estafador y el hermano menor de la cruel Miss Hannigan. Junto con su cómplice Lily St. Regis, idea un plan para hacerse pasar por el padre de Annie y cobrar la recompensa que ofrece el millonario Oliver “Daddy” Warbucks.

El actor convirtió al personaje en un villano musical exagerado, carismático y peligroso. Su interpretación destaca especialmente en “Easy Street”, número que comparte con Carol Burnett y Bernadette Peters, y en el tramo final de la historia, cuando su ambición pone a Annie en serio peligro.

“IT”

Tim Curry interpretando al temible Pennywise en "It" (Foto: Lorimar Television / Warner Bros. Television)

En la serie televisiva “It” (1990), Tim Curry interpretó a Pennywise, el Payaso Bailarín. Aunque no se trata de una película, es uno de sus papeles más famosos: Pennywise es la forma más reconocible de una antigua entidad maligna que acecha Derry, Maine, y adopta los peores temores de sus víctimas, que son principalmente niños, para atraerlas y devorarlas.

Con una sonrisa aparentemente amistosa, una voz burlona y una presencia aterradora, Curry convirtió al personaje en uno de los villanos más recordados del género de terror.

“MUPPET TREASURE ISLAND”

El actor Curry como el pirata Long John Silver en "Muppet Treasure Island" (Foto: Henson / Walt Disney Pictures)

En “Muppet Treasure Island” (1996), Curry interpreta a Long John Silver, un pirata astuto y carismático que se gana la confianza del joven Jim Hawkins mientras planea adueñarse del tesoro del capitán Flint.

Gracias a su expresividad, su capacidad cómica y su química con los Muppets lo convierten en el gran eje humano de la película, convirtiéndolo en uno de los papeles más queridos de su carrera.

EN “HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK”

Curry como el señor Héctor, conserje del Plaza Hotel en “Home Alone 2: Lost in New York” (Foto: 20th Century Fox / Hughes Entertainment)

En “Home Alone 2: Lost in New York” (1992), Tim Curry interpretó al conserje del Plaza Hotel, conocido como el señor Héctor. Es un empleado elegante, pomposo y muy desconfiado que intenta comprobar por qué el pequeño Kevin McCallister se hospeda solo en una lujosa habitación.

Aunque no es el villano principal, este personaje se convierte en un antagonista cómico para Kevin.

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