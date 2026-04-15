La revista Time presentó su lista Time 100 de 2026. Este listado anual reúne a personalidades destacadas del entretenimiento, el deporte, la política y otros ámbitos, consideradas como “las 100 personas más influyentes del mundo”. La edición del presente año incluye una mezcla diversa de celebridades que han marcado la cultura popular en los últimos meses. Entre ellas figuran el actor Noah Wyle, la cantante Hilary Duff, la patinadora olímpica Alysa Liu y el actor brasileño Wagner Moura.

Como es habitual, la lista incluye testimonios escritos por colegas y figuras cercanas a cada homenajeado. Los textos resaltan sus cualidades personales y profesionales, ofreciendo una mirada más cercana a su impacto.

Uno de los nombres destacados es Sterling K. Brown, reconocido por su trabajo en la serie This Is Us. Su interpretación le valió un Globo de Oro histórico. La actriz Kristen Bell destacó su carácter: “Será difícil para cualquiera que tenga que enumerar las cualidades de Sterling K. Brown no empezar por su integridad. Está ahí, a la vista de todos”.

Entre los seleccionados aparecen nombres como Hilary Duff, Noah Wyle, Alysa Liu y Wagner Moura. (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

En el caso de Hilary Duff, su regreso a la música con un nuevo álbum la volvió a colocar en el centro de atención. Su amiga Nicole Richie resaltó su evolución: “Es la chica con la que bailábamos en nuestras habitaciones entonces y la mujer con la que todas queremos cenar ahora. Con los pies en la tierra, radiante y completamente ella misma. De alguna manera criando a cuatro hijos, liderando un gran regreso pop y aún encontrando tiempo para salir con sus amigas a tomar una copa de vino (o siete)”.

El cantante Noah Kahan también forma parte del listado gracias a su estilo honesto y cercano. Marcus Mumford escribió sobre él: “En una era en la que podemos pulir la imagen que mostramos al mundo, Noah te dará una imagen verdadera de sí mismo”.

Por su parte, Alysa Liu brilló tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. El comediante Bowen Yang comentó: “De alguna manera ha hecho que sus triunfos no sean sentimentales para ella, pero sí significativos para todos los demás”.

El ranking incluye a figuras destacadas del cine, la música y el deporte que han dejado huella en la cultura global. (Foto: Michael Tran / AFP)

El actor Wagner Moura, conocido por su papel en Narcos, sigue consolidando su carrera internacional. Jeremy Strong escribió: “Durante mucho tiempo una leyenda en Brasil, ha estado en el escenario mundial desde hace tiempo. Pero este último año, Moura rompió el techo del mundo”.

Otros nombres destacados incluyen al músico Anderson .Paak, quien fue elogiado por Natasha Lyonne: “Anderson .Paak es el verdadero artículo multifacético. No hay nadie como él. Divertido, sin complejos, inspirado. Humildemente consciente de que es el guardián de este tesoro infinito de ideas, canciones e historias”.

La actriz Rhea Seehorn es una de las celebridades destacadas. (Foto: Apple TV+)

También aparece la actriz Rhea Seehorn, de quien Britt Lower dijo: “En cada papel, Rhea llega desde un ángulo inesperado. Honra el trabajo invisible de la actuación… y luego llega al set para hacer lo que mejor sabe: ser juguetona y generosa”.

Finalmente, Noah Wyle también fue reconocido por su trayectoria. LeVar Burton escribió sobre él: “Noah Wyle es una de esas personas a las que te encantaría odiar, excepto que no puedes porque es un gran tipo”.

La lista completa de las celebridades más influyentes del 2026 según Time

Aquí tienes el listado completo de las 100 personas más influyentes de este año, organizadas por las categorías que utiliza la revista Time:

ARTISTAS (Artists)

Dakota Johnson (Actriz)

(Actriz) Ranbir Kapoor (Actor)

(Actor) Jennie (Cantante, BLACKPINK)

(Cantante, BLACKPINK) Noah Kahan (Músico)

(Músico) Tayari Jones (Escritora)

(Escritora) Benicio Del Toro (Actor)

(Actor) Jonathan Groff (Actor)

(Actor) Claire Danes (Actriz)

(Actriz) Wagner Moura (Actor)

(Actor) Jafar Panahi (Cineasta)

(Cineasta) Keke Palmer (Actriz)

TITANES (Titans)

Zoe Saldaña (Actriz)

(Actriz) Ralph Lauren (Diseñador)

(Diseñador) Aliko Dangote (Empresario)

(Empresario) Anok Yai (Modelo)

(Modelo) Susan & Michael Dell (Dell Technologies)

(Dell Technologies) Scottie Scheffler (Golfista)

(Golfista) Ben Stiller (Actor y director)

(Actor y director) Sundar Pichai (CEO de Google)

(CEO de Google) Gwynne Shotwell (SpaceX)

(SpaceX) Neal Mohan (CEO de YouTube)

(CEO de YouTube) Lip-Bu Tan (Inversionista/Intel)

LÍDERES (Leaders)

Donald Trump (Presidente de EE. UU.)

(Presidente de EE. UU.) Papa Leo XIV (Líder religioso)

(Líder religioso) Claudia Sheinbaum (Presidenta de México)

(Presidenta de México) Mark Carney (Primer Ministro de Canadá)

(Primer Ministro de Canadá) Xi Jinping (Presidente de China)

(Presidente de China) Marco Rubio (Secretario de Estado, EE. UU.)

(Secretario de Estado, EE. UU.) Benjamin Netanyahu (Primer Ministro de Israel)

(Primer Ministro de Israel) Mette Frederiksen (Primera Ministra de Dinamarca)

(Primera Ministra de Dinamarca) Zohran Mamdani (Alcalde de Nueva York)

(Alcalde de Nueva York) Gavin Newsom (Gobernador de California)

(Gobernador de California) Balendra Shah (Primer Ministro de Nepal)

(Primer Ministro de Nepal) Sanae Takaichi (Líder política, Japón)

(Líder política, Japón) Tarique Rahman (Político, Bangladesh)

(Político, Bangladesh) Mark Kelly (Senador/Astronauta)

(Senador/Astronauta) Netumbo Nandi-Ndaitwah (Namibia)

(Namibia) Susie Wiles (Asesora política)

(Asesora política) Jacob Frey (Alcalde)

INNOVADORES (Innovators)

Nikki Glaser (Comediante)

(Comediante) Vikas Khanna (Chef)

(Chef) Lando Norris (Piloto F1)

(Piloto F1) Dario & Daniela Amodei (Anthropic - IA)

(Anthropic - IA) Matthieu Blazy (Diseñador de moda)

(Diseñador de moda) Mashama Bailey (Chef)

(Chef) Yiyun Li (Escritora)

(Escritora) Cao Fei (Artista visual)

(Artista visual) Tony Tyson (Científico)

(Científico) John Furner (Walmart US)

ÍCONOS (Icons)

Victoria Beckham (Diseñadora)

(Diseñadora) Luke Combs (Cantante)

(Cantante) Hilary Knight (Hockista)

(Hockista) Kate Hudson (Actriz)

(Actriz) Alysa Liu (Patinadora olímpica)

(Patinadora olímpica) Chloe Kim (Snowboarder)

(Snowboarder) Rauw Alejandro (Cantante)

(Cantante) Ethan Hawke (Actor)

(Actor) Dolores Huerta (Activista, 96 años)

(Activista, 96 años) Shirin Ebadi (Activista)

PIONEROS (Pioneers)

Reid Wiseman (Comandante de Artemis II)

(Comandante de Artemis II) Kiran Musunuru (Genetista)

(Genetista) Rebecca Ahrens-Nicklas (Médica)

(Médica) Lynsey Addario (Fotógrafa)

(Fotógrafa) Walter Hood (Arquitecto paisajista)

(Arquitecto paisajista) Heather Gerken (Presidenta de la Fundación Ford)

(Presidenta de la Fundación Ford) Rafael Mariano Grossi (Director del OIEA)

(Director del OIEA) Fatih Birol (Economista energético)

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