Desde hace unos tres años, Timothée Chalamet y Kylie Jenner mantienen una relación que ha llamado la atención de los medios. Aunque han aparecido juntos en varios eventos, el actor prefiere no compartir muchos detalles de su noviazgo. “Ojalá no tuviera que hablar demasiado”, señaló en una entrevista con Vanity Fair, revista en la que aparece en la portada navideña. ¿Qué dijo sobre revelar aspectos de su vida privada? A continuación, te lo contamos.
CHALAMET ES MUY RESERVADO SOBRE SU VIDA PRIVADA
Durante una entrevista de 90 minutos con Vanity Fair, Timothée Chalamet prefirió no dar detalles de su vida privada y se negó a hablar de su relación con Kylie Jenner. Mark Guiducci, director editorial de la revista y encargado de entrevistarlo, lo describió como alguien que protege su intimidad.
Guiducci también señaló que el actor parecía poco interesado en conversar sobre temas ajenos a su trabajo en el cine. “Mi trabajo son mis huesos y mis músculos. Tengo poco interés en mostrar más de mí mismo”, expresó Chalamet en la entrevista, publicada el 17 de noviembre de 2026.
En otro momento, cuando le consultaron si había alguna pregunta que le gustaría que le hicieran, respondió: “Nada. Es decir, nada. No estoy siendo pasivo-agresivo en absoluto con respecto a esta entrevista, pero creo que…”, sin terminar la frase.
El actor, de 30 años, y su novia, Kylie Jenner, de 29, asistieron el 15 de noviembre de 2026 a la 17.ª edición de los Premios Governors, en Los Ángeles. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, fueron fotografiados tomados de la mano dentro del recinto y compartieron mesa con algunos compañeros de Chalamet en “Dune”. El actor se prepara para promocionar “Dune: Parte Tres”.
Se mostraron muy cariñosos el uno con el otro, riendo y disfrutando de la noche juntos", dijo una fuente a la revista PEOPLE.
EL ROMANCE DE CHALAMET Y JENNER
Timothée Chalamet y Kylie Jenner mantienen una relación desde 2023. Los primeros reportes sobre su romance surgieron en abril de ese año, pero fue en septiembre cuando se dejaron ver besándose en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles. Poco después, asistieron juntos al US Open, donde también fueron fotografiados en actitud cariñosa.
Desde entonces, han acudido juntos a eventos como los Globos de Oro y, en mayo de 2025, posaron por primera vez como pareja en una alfombra roja durante los premios David di Donatello, en Roma. Aunque ya no ocultan su noviazgo, mantienen buena parte de su relación en privado.