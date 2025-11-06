La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner siempre ha acaparado portadas, pues se está pendiente en cada acción que realizan en conjunto. Si bien existieron rumores de una posible separación, esto ha sido totalmente desmentido por una fuente cercana a la pareja . Esto demuestra la privacidad que han decidido mantener ambas celebridades y se confirma en las últimas declaraciones realizadas por el actor estadounidense.

En una portada reciente para la revista Vogue, el protagonista principal de ‘Wonka’ decidió hablar de distintos puntos de su carrera profesional; sin embargo, era inevitable que se le consulte por su actual momento con una de las integrantes de la familia Kardashian.

Como respuesta, Timothée dejó en claro que no brindará cualquier tipo de declaración, pues pretende conservar su tranquilidad y la de su novia. “No lo digo con miedo, simplemente no tengo nada que decir”, expresó.

Timothée ha evidencia que prefiere mantener en total privacidad su relación con Kylie Jenner. (Foto: Elisabetta A. Villa / Getty Images) / Elisabetta Villa

Aunque su declaración fue tajante y sin opción a una repregunta, el actor de 29 años realizó una importante reflexión sobre el matrimonio y la vida familiar, dejando entrever lo que realmente quisiera experimentar en un futuro.

“Tengo una amiga en la escuela, una chica llamada Grace y sus padres tenían un matrimonio precioso y maravilloso. Esto no tiene nada que ver con la grandeza, así que es un poco tangencial, pero me demostró que la existencia puede existir sin ser ardua”, añadió.

Timothée Chalamet será el protagonista principal de su próxima película 'Marty Supreme'. (Crédito: @tchalamet / Instagram)

Un amor que nació en el 2023

Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron captados juntos desde la primavera del 2023. Si bien en ese entonces hubo rumores de una posible relación entre las celebridades, esto se confirmó durante su aparición como pareja en la alfombra roja de los 70° edición de los Premios David Di Dontaello en mayo del 2025.

No fue la única vez que se captó a la pareja en importantes eventos. El 6 de octubre asistieron al estreno mundial de la película ‘Marty Supreme’, cuyo protagonista es Timothée, y el 8 de octubre fueron vistos en un partido de playoffs de los New York Yankees.