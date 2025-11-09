Timothée Chalamet no guarda buenos recuerdos de su última nominación a los Premios Oscar 2025 . En aquella ocasión, estaba compitiendo por tener el galardón a ‘Mejor actor en un papel principal’; sin embargo, Adrien Brody obtuvo la estatuilla por su excelente interpretación en ‘The Brutalist’. Ese suceso quedó marcado para el actor de 29 años, quien dejó entrever que le afectó emocionalmente.

Esta revelación se pudo conocer en su reciente conversatorio con Vogue. Si bien habló distintos temas relacionados a su próxima película ‘Marty Supreme’, la relación que mantiene con Kylie Jenner y más, no tuvo inconvenientes para recordar su derrota en la 97° ceremonia de los Oscar.

Es importante mencionarte que Timothée fue nominado a dicha categoría por su papel de ‘Bob Dylan’ en la cinta ‘A Complete Unknown’. Si bien fue una nueva oportunidad para que gane su primer Oscar, aún no se le brinda esa posibilidad.

Timothee Chalamet ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios Oscar: en 2018 y 2025. (Foto: Difusión)

“Si hay cinco personas en una entrega de premios y cuatro se van a casa sin ganar, ¿no crees que esas cuatro personas están en el restaurante pensando: ‘¡Maldita sea, no ganamos!’?“, declaró.

Además, la celebridad estadounidense consideró que no ha sido el único en lamentar una derrota en las nominaciones de los Premios Oscar, pues afirmó que distintos colegas suyos también comparten ese mismo sentimiento, aunque no lo demuestren.

“He conocido a actores muy generosos y sin ego, y quizás algunos piensen: ‘Fue divertido’; pero sé con certeza que muchos piensas: ‘Maldita sea’”, añadió.

A pesar de estas malas experiencias, Timothée Chalamet tiene el propósito de hacer historia en el mundo de la actuación. (Foto: @tchalamet / Instagram)

A pesar de este mal recuerdo en su trayectoria como actor, Timothée Chalamet tiene una visión clara: conquistar tanto al público como a los votantes de los distintos premios cinematográficos con sus próximas interpretaciones. Desde su perspectiva, desea “ser uno de los grandes”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí