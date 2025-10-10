En los últimos días se ha estado hablando acerca de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban. Ambos decidieron ir por caminos diferentes luego de 19 años de casados y eso llamó la atención. Pero no tanto como lo que recientemente reveló la actriz. Según dijo en una entrevista, en un momento de su vida llegó a odiar su “piel clara”.

Todo lo reveló durante la conversación que tuvo con Harper’s Bazaar acerca de su nueva asociación con ‘Clé de Peau’. En aquel diálogo, se le preguntó qué partes suyas aprendió a amar más a medida que envejece. Ahí aseguró que solía sentirse insegura por su piel.

“Mi piel clara. Solía ​​odiarla. Todavía no es mi cosa favorita, pero la aprecio porque es muy buena en la película, así que la uso de esa manera”, manifestó Nicole Kidman, quien también se animó a contar que su altura tampoco le gustaba mucho, pero ahora la ha aprendido a valorar.

Nicole Kidman es una actriz, productora y cantante australoestadounidense. (Foto: Bertrand GUAY / AFP) / BERTRAND GUAY

“No hay un solo gen pequeño en nuestra familia”

“Tengo suerte de ser alta y tengo mucha libertad con lo que como porque hay muchos más lugares donde puedo comer”, señaló. “No hay un solo gen pequeño en nuestra familia. Es decir, todos somos gigantes”, agregó, revelando que sus hijas (las que tuvo con Keith Urban), Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, miden 1,88 m. En tanto, Kidman y su hermana miden 1,80 m.

Nicole Kidman nació el 20 de junio de 1967 en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Solía ​​lidiar con eso y, como que, giraba la cadera hacia abajo y fingía que era más pequeña. Ahora, echo los hombros hacia atrás, me levanto y simplemente me apropio de ello”, recalcó, antes de bromear con el hecho de que ser más baja podría haberla ayudado en su carrera. “Estaría bien ser unos centímetros más pequeña y poder admirar a alguien, lo que también es un ángulo mucho mejor en la película”, precisó.

Los años traen más experiencias

Ya más adelante, la actriz celebró la “mejor parte” del envejecimiento, que a su entender es cómo los años traen más experiencias. “Hay algo en saber que, sin importar lo doloroso, difícil o devastador que sea algo, hay una salida. Vas a tener que sentirlo. No vas a poder adormecerlo. Vas a tener que sentirlo, y a veces va a parecer insuperable”, sentenció.

Películas destacadas de Nicole Kidman

‘The Hours’ (2002)

‘Moulin Rouge!’ (2001)

‘Eyes Wide Shut’ (1999)

‘The Others’ (2001)

‘To Die For’ (1995)

‘Rabbit Hole’ (2010)

‘The Killing of a Sacred Deer’ (2017)

‘Lion’ (2016)

‘Dogville’ (2003)

‘Cold Mountain’ (2003)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí