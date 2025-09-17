Hace apenas unos días, Justin Bieber fue noticia en el mundo de la música por el lanzamiento de ‘SWAG II’, su octavo disco de estudio. Ahora el cantante ha vuelto a llamar la atención, pero esta vez por una confesión ligada a su nueva apariencia. ¿Quieres saber qué dijo? No te vayas de esta nota.

Si eres un fiel seguidor del artista, entonces sabes que él es muy activo en su cuenta de Instagram (@lilbieber). Solo ayer ha compartido una gran cantidad de fotos, pero una en particular acabó generando un gran impacto. Todo por la descripción que tiene.

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que nació el 1 de marzo de 1994. (Foto: @lilbieber / Instagram)

Estoy hablando de una de las tantas imágenes que subió en blanco y negro, donde se puede apreciar muy de cerca el rostro de Justin Bieber, con la diferencia de que en esa instantánea aparece haciendo un singular gesto mientras mira a un lado.

Esta es la foto que compartió Justin Bieber donde hizo una confesión ligada a su nueva apariencia. (Foto: @lilbieber / Instagram)

“Recé por tener esta barba”

En esa foto en cuestión, él puso como descripción: “Todavía no puedo creer que mi barba sea tan larga. Recé por tener esta barba”. Esas palabras dejaron en evidencia lo contento que está por su nueva apariencia. Ojo que a raíz de ser una persona activa en Instagram, él ha ido dando vistazos de su crecimiento de vello facial. Solo que nadie se esperaba que eso fuera tan importante para él.

Otras veces donde la felicidad de Justin Bieber fue noticia

Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que la felicidad de Justin Bieber es tema de conversación en las redes sociales. Por ejemplo, está el nacimiento de su hijo (Jack Blues Bieber), quien llegó a este mundo como ‘fruto’ de su amor con su esposa Hailey Bieber. Además, cómo olvidar lo que Rolling Stone reveló a raíz de lo que le dijo una fuente.

Resulta que el medio indicó que una persona, cuya identidad evidentemente no expuso, le contó que Justin Bieber no se arrepiente de haberse separado de su exmánager Scooter Braun, pues está feliz por la libertad creativa que ahora tiene.

