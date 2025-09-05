La última vez que hice una nota sobre Drew Barrymore fue en junio de este año, cuando ella hizo una reflexión acerca de su edad con un selfie sin maquillaje. Ahora te comento que la actriz nuevamente es el centro de atención debido a que reveló lo que hizo una de sus hijas que la dejó maravillada.

Por si no estabas enterado(a), la artista tiene dos hijas: Olive y Frankie, quienes nacieron como ‘frutos’ de la relación que tuvo con su exesposo Will Kopelman. Según contó durante su participación en el programa ‘Late Night with Stephen Colbert’, una de ellas (no se especificó quién) sufrió un accidente con una bicicleta eléctrica en Francia.

Ese tema lo mencionó porque justo estaba abordando el hecho de que es muy amiga de Evelyn, la esposa de Stephen Colbert. Justamente, con ella había quedado en verse hace un tiempo, pero a raíz del accidente en cuestión, todo se tuvo que cancelar.

Drew Barrymore es una actriz, directora, modelo, presentadora y productora estadounidense. (Foto: Raymond Hall / GC Images / Getty Images) / Raymond Hall

“La última vez que se suponía que nos reuniríamos, mi hija tuvo un accidente. La estaba llamando...”, expresó Drew Barrymore, antes de ser interrumpida por Stephen Colbert, quien preguntó si su hija se encontraba bien. “Está bien, sí. Todo va bien. Mi hija, de hecho, tuvo un accidente de bicicleta eléctrica. En Francia, lo cual suena genial. Sí, estábamos en la fabulosa Francia y luego tuvo un accidente de bicicleta eléctrica”, aseguró.

“Pasamos días en urgencias, entrando y saliendo”

“Y estaba a un kilómetro y medio en las montañas y se desgarró el codo. Fue simplemente... Pasamos días en urgencias, entrando y saliendo, y ella está bien”, agregó la artista, que después señaló qué es lo que más le sorprendió de toda la situación, al punto de quedar maravillada.

Drew Barrymore nació el 22 de febrero de 1975 en Culver City, California, Estados Unidos. (Foto: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images) / Axelle/Bauer-Griffin

“Pero se arrancó el sostén y lo convirtió en un torniquete, y yo estaba como...”, manifestó Drew Barrymore, mostrando que en ese entonces estaba con una cara de atónita. “La criaste bien”, remarcó Stephen Colbert en ese entonces. Luego se animó a preguntar si la había preparado para una situación así. “¡No! Es así como es. Y me maravillo al verla”, sostuvo. Si te interesa ver la entrevista que tuvo la actriz en el programa, aquí te dejo el video para que la aprecies.

