Desde que Ángela Aguilar hizo pública su relación con Christian Nodal, no ha dejado de estar en el centro de la polémica. Y no es para menos: la gente no olvida que, hasta hace poco, el cantante estaba con Cazzu, madre de su hija Inti, y que incluso Ángela se mostraba públicamente como fan de esa pareja.

Las redes no tardaron en explotar y, como suele ocurrir, las opiniones se dividieron. Pero una de las que más llamó la atención fue la de Karol Sevilla, quien lanzó un par de bromas que encendieron la polémica.

Karol, conocida por protagonizar la serie ’Soy Luna’, imitó a Ángela y retomó algunas frases que la cantante había dicho en entrevistas pasadas, como el recordado “voy a ser tía” (cuando Cazzu anunció su embarazo) o el clásico “fan de su relación”.

Estos comentarios, tomados como bromas, se viralizaron rápidamente y generaron tanto risas como críticas. Pero lejos de esconderse o pedir perdón de inmediato, Karol respondió frontalmente ante los cuestionamientos de la prensa.

Los ataques de los que ha sido víctima Ángela Aguilar han estado a la orden del día. | Crédito: Axele / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images ×

Durante un evento de cine en la Ciudad de México, los medios no tardaron en preguntarle por esas burlas. Y su respuesta fue clara: “Nunca lo dije con una cosa de faltarle y, si lo hice, de verdad, le pido disculpas, si está viendo esto, soy mujer, la verdad”, comentó.

“Lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto. Me siento feliz, o sea, no me arrepiento, yo sé lo que dije y encaro lo que dije; no me arrepiento absolutamente”, agregó.

Con un tono relajado, Karol dejó claro que no tenía intención de ofender, pero tampoco piensa retractarse por seguir una tendencia que, según ella, representa la opinión general.

Karol Sevilla no se arrepiente de haberse burlado de Ángela Aguilar. | Crédito: Alessandro Currarino ×

La frase que terminó por avivar aún más el fuego fue directa y sin filtro: “Es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México”.

Una declaración que muchos tomaron como una forma de justificar sus comentarios, apoyándose en la supuesta opinión colectiva. Y aunque Ángela Aguilar no ha reaccionado públicamente, las redes siguen comentando la polémica.