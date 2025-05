El amor hacia alguien se puede mostrar de distintas maneras. Hoy en día, muchos, para dejar en claro que aman a una persona, optan por tatuarse algo puntual que les recuerde a ese ser querido. Esto te lo comento porque recientemente salió a la luz que Ángela Aguilar se grabó algo en la piel y se lo dedicó a su esposo Christian Nodal. Lo que ya estará para siempre consigo se vio en el video musical de ‘El Equivocado’. Tranquilo(a) que aquí te enterarás de todos los detalles al respecto.

El clip en cuestión fue estrenado exactamente el 1 de mayo y, desde entonces, no ha dejado de acumular reproducciones en YouTube, tanto así que ya cuenta con más de 3 millones de vistas. Precisamente, después de tantas visualizaciones, los usuarios han podido detectar que en los primeros segundos del mismo hay una toma muy reveladora y que había pasado desapercibida por mucha gente.

Resulta que a los 20 segundos la cámara enfoca la parte trasera del hombro izquierdo de Ángela Aguilar, que estaba descubierto porque en ese entonces ella usaba un traje de baño, dado que se encontraba disfrutando el Sol y el mar con Christian Nodal.

El video musical de 'El Equivocado' muestra lo bien que la pasaron Ángela Aguilar y Christian Nodal en sus pequeñas y más recientes vacaciones, donde celebraron que cumplieron 9 meses de casados. (Foto: Angela Aguilar Oficial / YouTube)

¿Qué se grabó recientemente en el cuerpo Ángela Aguilar?

Tras dicho enfoque, se pudo ver que en esa parte de su cuerpo la cantante se tatuó la palabra ‘amé’, que es claramente un guiño a una de las últimas canciones de su esposo, que se llama ‘Amé’ y que, al igual que ‘El Equivocado’, se ha convertido en un verdadero éxito en distintas plataformas.

Ángela Aguilar se tatuó la palabra 'amé', que tiene que ver con una de las últimas canciones de Christian Nodal, que se titula así. (Foto: Angela Aguilar Oficial / YouTube)

Cabe mencionar que no hace mucho Christian Nodal habló acerca del más reciente video musical de su pareja y aseguró que ver el clip lo conmovió bastante. “Creo que salió un resultado muy hermoso y yo me siento muy feliz. La verdad que también ese video me sacó lágrimas”, indicó en diálogo con ‘Ventaneando‘, de acuerdo a un video compartido en YouTube por el propio programa periodístico. Por lo pronto, con respecto al tatuaje que motivó la nota, ninguno de los dos ha brindado declaraciones.