Claramente, un verdadero fanático de los superhéroes, sobre todo de aquellos que pertenecen al ‘UCM’ (Universo Cinematográfico de Marvel), están muy ansiosos por el estreno de ‘Avengers: Doomsday’, que marcará el regreso de grandes actores como héroes y villanos. Uno de los artistas que estarán presentes en esa cinta es Anthony Mackie (actual ‘Capitán América’) y él recientemente, en una entrevista, generó más expectativa de la que ya hay por todo lo que se podrá ver pronto en la pantalla grande.

Para ser más precisos, el artista estadounidense conversó con IGN, de acuerdo a una nota publicada por dicho medio, y ahí sostuvo que pronto comenzará el rodaje del mencionado film, “así que todo el mundo está entusiasmado y vamos a reunir a la banda de nuevo”.

“Estoy realmente emocionado por lo que será este proyecto”

“Todos están emocionados. Siento que con el guion y teniendo a los hermanos Russo (los cineastas Anthony y Joe Russo) de vuelta, va a ser genial. Estoy realmente emocionado por lo que será este proyecto. Le dará al público esa vieja sensación de Marvel que siempre tuvieron”, agregó Anthony Mackie.

Anthony Dwane Mackie es un actor estadounidense que nació el 23 de septiembre de 1978. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images) ×

Es necesario precisar que los hermanos Russo fueron los directores de la recordada película ‘Avengers: Endgame’ de 2019, que, para muchos, es una de las mejores cintas sobre superhéroes que existen, por su historia y duración.

Anthony Mackie empezó siendo ‘Falcon’ en el ‘UCM’. Actualmente es el ‘Capitán América’. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images) ×

También es importante señalar que ‘Avengers: Doomsday’ apunta a ser sumamente exitosa, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos proyectos de Marvel no fueron un ‘boom’ en taquilla. Hablamos de ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’ (2023) ‘The Marvels’ (2023) y ‘Captain America: Brave New World’ de este año, que es protagonizada por Anthony Mackie.