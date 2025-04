Si bien Ed Sheeran es un hombre acostumbrado a los reflectores debido a su exitosa carrera musical, ahora está llamando la atención más que nunca debido a un reciente accionar. Resulta que él compartió un selfie antiguo con Taylor Swift. ¿Por qué lo hizo? Para que descubras la razón, tienes que leer esta nota sí o sí.

El artista británico, el último 29 de abril, utilizó su cuenta de Instagram (@teddysphotos) para difundir la mencionada foto, incluyéndola en un post donde se escucha su su nuevo tema ‘Old Phone’ y se puede apreciar una serie de instantáneas de hace varios años, un video igualmente antiguo y una captura de una nota escrita en un iPhone en 2015. Todo ello, evidentemente, generó sorpresa en sus fans, pero más impacto causó la imagen con la cantante de ‘Love Story’.

Habiéndote comentado esto, ¿por qué es que subió dicho selfie en particular? Para contestar esa pregunta es necesario nuevamente tener en cuenta el resto del contenido de su publicación y leer con atención la descripción de la misma. Sí, ahí está la explicación.

Ed Sheeran y Taylor Swift son grandes amigos desde 2012, cuando comenzaron a colaborar musicalmente. (Foto: @teddysphotos / Instagram) ×

“Sube el volumen y escucha. Me deshice de mi teléfono en 2015 y me dediqué por completo al correo electrónico. Apagué mi teléfono en diciembre de 2015 y eso fue todo. Cuando me demandaron (por los derechos de autor de ‘Thinking Out Loud’, según People), el juez me ordenó entregar mis viejos dispositivos a los abogados de la otra parte para que revisaran mis mensajes, correos electrónicos, notas de voz, videos, etc., y viera si había algo que pudiera ayudar en su caso. En el proceso, encendí mi viejo teléfono”, escribió al inicio.

“Encontré fotos antiguas mías con gente muy cercana”

“El primer mensaje era de mi amigo @jamaledwards, quien había fallecido recientemente. El segundo era de mi exnovia, con quien no había tenido contacto durante años. El tercero era de un familiar con el que no había hablado en una década. Y así sucesivamente. Me sentí como una cápsula del tiempo, una época de mi vida en la que estaba, y viviendo en ese momento de 2015. Encenderlo me desconectó por completo; me encontré revisando mensajes y conversaciones con personas que ya no están. Me encontré llorando con los mensajes a amigos que ya no están, con quienes no podré volver a hablar. Encontré fotos antiguas mías con gente muy cercana a mí entonces, pero hemos perdido el contacto desde entonces. Toda la experiencia fue un viaje muy emotivo”, agregó el artista, dejando en claro que el contenido de su post es lo que encontró en su antiguo teléfono y quería mostrárselo a sus fans.

Ed Sheeran es un cantautor y músico británico que goza de fama mundial. (Foto: Jemal Countess / Getty Images for TIME) ×

Después de ello, habló sobre el tema en cuestión que acompaña su publicación. “Escribí la canción ‘Old Phone’ solo a las 2 de la madrugada, mientras estaba en India con jet lag, terminando el álbum, y la grabé esa misma mañana. Siento que debería haber estado en mi álbum debut, pero también es una canción que no podría haber escrito hasta que experimenté cosas reales. Cantarla me emociona, espero que también te conmueva. Quizás te haga encender tu viejo teléfono y mirar dónde estabas hace una década. Sea lo que sea, me alegro de haberla escrito. ‘Old Phone’, disponible el jueves a las 11 a. m. EDT / 4 p. m. BST”, sentenció Ed Sheeran, que se animó a crear otra cuenta de Instagram llamada @teddysoldphone para continuar mostrando más cosas antiguas que ha podido hallar en su celular.