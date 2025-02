Christian Nodal, además de saber cantar, tiene conocimientos de pintor de cuadros. Y es que en una reciente historia compartida en su cuenta de Instagram (@nodal) enseñó que hizo una pintura para demostrarle su amor a su esposa Ángela Aguilar. ¡Tienes que verla sí o sí!

En el lienzo se puede apreciar un paisaje desértico bajo el cielo nocturno lleno de estrellas y una gran Luna llena. Pero lo que más llama la atención es la presencia de una pequeña mujer sentada sobre un enorme cactus. La chica en cuestión, de acuerdo a Telemundo, representa nada más y nada menos que a su pareja.

Tanto el emoji de pintor como el de corazón con fuego fueron señales suficientes para demostrar que esa obra de arte salió de su talento y que todo viene a ser un conmovedor detalle para el gran amor de su vida, que, en este caso, fue su inspiración.

Esta es la pintura que hizo Christian Nodal. Él dibujó y pintó a una mujer pequeña sobre un enorme cactus en una noche donde se visualiza la Luna muy grande rodeada de estrellas. (Foto: @nodal / Instagram)

De momento, Ángela Aguilar no ha reaccionado a esa publicación, por lo que no podemos asegurar si le gustó o no la pintura que hizo su esposo para ella. Lo que sí es posible señalar es que ha varios usuarios les ha gustado la obra del nacido y criado en Sonora.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron en 2018, debido a que el cantante fue invitado a una gira de Pepe Aguilar. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Latin Recording Academy)

El nuevo álbum de Christian Nodal

Por si no lo sabías, hace poco, exactamente el 30 de enero, Christian Nodal estrenó su álbum musical ‘PA’L CORA EP. 02′, el cual generó revuelo. Y es que ahí hay canciones cuyas letras son indirectas para sus exs Belinda y Cazzu. Para que te enteres de más al respecto, ingresa a esta nota.