Hace algunas horas, Gisele Bündchen le dio la bienvenida a su primer hijo con su novio, Joaquim Valente. Aunque no se han compartido detalles sobre el nombre o el sexo del bebé, el medio TMZ informó que tanto la modelo como el recién nacido están en perfecto estado. Este es el primer hijo de Bündchen y Valente, pero la supermodelo ya es madre de Benjamin, de 15 años, y Vivian, de 12, fruto de su matrimonio con Tom Brady, del que se divorció en 2022.

Además, durante años, Bündchen fue una figura materna para Jack, el hijo que Brady tuvo con su expareja Bridget Moynahan. A pesar de la separación, la brasileña y el exjugador de la NFL han mantenido una relación cordial centrada en el bienestar de sus hijos.

La relación entre Bündchen y Valente, su entrenador de jiu-jitsu, comenzó en 2023, meses después de su divorcio. Aunque entrenaban juntos desde 2021, la modelo negó haber estado con él antes de separarse de Brady. “Eso es mentira”, declaró la modelo en marzo de 2024, asegurando que solo ellos dos sabían lo que realmente ocurrió en su relación.

Recientemente, Gisele Bündchen dio la bienvenida a su primer hijo con su novio, Joaquim Valente. (Foto: @gisele)

Como se recuerda, la noticia del embarazo de Bündchen se hizo pública en octubre de 2024. Poco después, ella misma lo confirmó al presumir su vientre en la gala Lotus House. Desde entonces, personas cercanas señalaron que la pareja está más unida que nunca y profundamente enamorada.

La reacción de Tom Brady al nacimiento del hijo de su exesposa Gisele Bündchen

Por su parte, Tom Brady siguió adelante con su vida sentimental. Desde su divorcio, fue vinculado con modelos como Irina Shayk y Brooks Nader, sin embargo, fuentes cercanas al exjugador aseguraron en su momento que nunca imaginó que su exesposa tendría otro hijo.

A pesar de esto, su reacción al nacimiento ha sido positiva. El medio Page Six informa que, según una fuente, Brady se mostró feliz por Bündchen y le deseó lo mejor. Además, otra persona cercana al deportista confirmó que incluso se puso en contacto con ella para felicitarla personalmente.

Fuentes cercanas a Brady aseguraron en su momento que nunca imaginó que su exesposa tendría otro hijo. (Foto: @tombrady)

Cabe agregar que Brady y Bündchen se casaron en febrero de 2009. Tras un matrimonio de 13 años, la pareja se separó y, algunos meses después, se confirmó que se habían divorciado.

En una entrevista con Vanity Fair, la supermodelo habló sobre las razones de su divorcio con Brady, describiéndolo como “la muerte de un sueño”. Explicó que la separación fue resultado de múltiples factores y negó los rumores de haberle dado un ultimátum para que eligiera entre su carrera y su matrimonio tras su decisión de seguir jugando un año más.

“Es la cosa más loca que he escuchado. Siempre lo he animado y lo continuaré haciendo para siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad”, afirmó.

Aunque no se han revelado detalles sobre el nombre o el sexo del bebé, TMZ informó que tanto la modelo como el recién nacido están en perfecto estado. (Foto: @gisele)

Por otra parte, reveló que el motivo de la ruptura fue que ambos querían cosas diferentes para sus vidas.

“Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. No es tan blanco y negro. Queríamos cosas diferentes. Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y ahora tuvimos que tomar una decisión, pero eso no significa que no ames a la persona. Tienes que tener a alguien que pueda encontrarte en el medio, ¿verdad? Es un baile. Es un equilibrio”, explicó.

“Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel y le dices: ‘Tienes que vivir esta vida’. Lo dejas libre para que sea quien es, y si quiere volar en la misma dirección, entonces es increíble”, agregó.