El querido intérprete de Peter Parker vuelve a acaparar titulares, esta vez por un comentario que dejó a los fans con una sonrisa cómplice. En una entrevista con Esquire, Tom Holland, de 29 años, confesó entre risas un detalle curioso sobre el icónico traje de Spider-Man que utiliza durante el rodaje de la esperada secuela 'Spider-Man: Brand New Day’.

El actor admitió a Esquire que el traje puede volverse incómodo y llenarse de moho después de tanto uso, y aunque no entró en pormenores, dejó claro que los cambios son frecuentes durante las filmaciones.

Su sinceridad sorprendió incluso al entrevistador, quien bromeó sobre lo difícil que debe ser mantener en perfectas condiciones un traje que pasa horas bajo focos y acción física. “Sí, definitivamente sí. Probablemente recibo un traje nuevo cada dos semanas, creo”, dijo Holland.

Tom Holland es el actual ‘Peter Parker / Spider-Man’ del Universo Cinematográfico de Marvel. | Crédito: MEGA / GC Images / Getty Images / WCGLA/Mega

Holland comenzó a filmar en agosto esta cuarta entrega del héroe arácnido, título que Sony Pictures y el propio actor habían anunciado en abril durante CinemaCon 2025.

Días después, él y su prometida Zendaya, quien regresa como MJ, fueron fotografiados en el set en Londres. El 10 de agosto, Holland también compartió en Instagram un breve video desde Escocia mostrando su primer día de filmación, alimentando aún más el entusiasmo de los fans.

El británico, que debutó como Spider-Man en 2016 con 'Captain America: Civil War’, ha insistido en que quiere involucrarse más creativamente. De hecho, contó a LADbible que pasó meses revisando comentarios en línea para comprender qué esperan los seguidores de esta nueva etapa.

“Quiero hacer justicia al personaje de Peter Parker y entregar algo que realmente valga el tiempo del público”, aseguró a Esquire. Según él, parte de su propuesta a Marvel se basó en esta investigación silenciosa, y ahora siente que están “rodando oro absoluto”.

Tom Holland con el traje de su personaje en la película "Spider-Man: Brand New Day". | Crédito: Marvel Studios / Sony Pictures

Además de Zendaya, el reparto confirmado incluye a Jacob Batalon, Jon Favreau, Liza Colón-Zayas (The Bear), Sadie Sink (Stranger Things), Mark Ruffalo, Michael Mando y Jon Bernthal, según The Hollywood Reporter. La cinta tiene previsto su estreno en cines el 31 de julio de 2026.

