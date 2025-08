Ayer te conté que Tom Holland llamó la atención a raíz de haber hablado sobre el papel soñado “para cualquier joven actor británico”. Hoy te cuento que el actor, una vez más, está causando sensación porque reveló de quién eran las medias de rejilla que usó en su icónica actuación en ‘Lip Sync Battle’ de 2017. Para recibir esa información, lee esta nota por completo.

Resulta que conversando con Gordon Ramsay, el actual intérprete de ‘Spider-Man’ recordó la vez en que bailó ‘Umbrella’ de Rihanna en el ya mencionado programa. Todo porque el famoso chef preguntó si las medias de rejilla que utilizó aquella vez eran de su mamá.

“En realidad, eran de mi abuela”, contestó Tom Holland. “Lo mejor de todo es que la gente no sabía que yo sabía bailar”, indicó después sobre su actuación, que empezó con una introducción improvisada de ‘Singin’ in the Rain’ antes de saltar a la canción de Rihanna de 2007. “Lo mantuve en secreto, no sé por qué. Y salí con una explosión”, aseguró.

Tom Holland es un actor, actor de voz y bailarín británico. (Foto: Comedy Central Latinoamérica / YouTube)

El acuerdo que hizo con Zendaya antes de su presentación

“Es muy gracioso. Zendaya y yo estábamos charlando sobre lo que íbamos a hacer y acordamos tomarnos las cosas con calma. Ese fue el acuerdo: ‘No voy a hacer ninguna locura, tú no vas a hacer ninguna locura, simplemente vamos a mantenerlo tranquilo y relajado’”, agregó el actor, pues en aquel entonces estaba compitiendo en el programa con su colega y ahora futura esposa.

Tom Holland bailando ‘Umbrella’ de Rihanna en ‘Lip Sync Battle’. (Foto: Comedy Central Latinoamérica / YouTube)

“La cosa se volvió cada vez más loca”

“Cuando trabajaba con el equipo creativo creando las ideas, propusieron algo así como ‘Umbrella’, y a medida que ensayábamos, la cosa se volvió cada vez más loca. Y entonces llegó la máquina de lluvia. Y entonces pensé: ‘¡Al diablo! Quiero usar medias de rejilla y hacer esto, y quiero una peluca y un cambio rápido’”, recalcó más adelante Tom Holland. Si después de haber leído sus declaraciones te interesa ver el video de su actuación en ‘Lip Sync Battle’, aquí te lo dejo.

