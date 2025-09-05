En el mes de agosto, te informé acerca de la experiencia de Tom Holland grabando ‘Spider-Man: Brand New Day’ con fans en Escocia. Ahora te comento que ese mismo artista ha causado sensación por lo que ha expresado recientemente: él habló sobre lo difícil que a veces es desarrollar un personaje a raíz de tener TDAH y ser disléxico. ¿Te interesa conocer qué fue lo que expresó exactamente? Entonces no te vayas de esta nota.

¿Qué es el TDAH y la dislexia?

Antes de ir directo a sus declaraciones, considero importante que sepas qué es TDAH y qué es la dislexia. Lo primero se refiere al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que, de acuerdo a Mayo Clinic, “es una afección a largo plazo que afecta a millones de niños. Con frecuencia continúa en la vida adulta”. Este trastorno incluye una combinación de problemas continuos, como la dificultad para prestar atención, ser impulsivo y ser hiperactivo.

Con respecto a la dislexia, te digo que, la misma fuente en cuestión, pero en otro momento, informó que “es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras (decodificación)”. También es llamada ‘discapacidad para la lectura’.

Habiéndote recalcado lo anterior, vayamos al tema de lo que dijo Tom Holland. Resulta que él conversó con IGN sobre su nuevo cortometraje de LEGO, ‘Never Stop Playing’, donde se destaca la importancia del tiempo de juego. Durante ese diálogo, él reveló que tiene cierta dificultad a la hora de desempeñarse como actor.

Tom Holland es un actor, actor de voz y bailarín británico. (Foto: MEGA / GC Images / Getty Images) / WCGLA/Mega

“A veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado”

“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado. Y a veces te encuentras con esos desafíos al desarrollar un personaje”, comenzó diciendo, antes de subrayar que jugar “realmente ayuda”.

En el cortometraje de LEGO, Tom Holland asume múltiples roles, como el de una estrella de fútbol, ​​un empresario tecnológico, un titán de la industria que usa peluquín, un héroe de ciencia ficción, y todo mientras promete “nunca” dejar de jugar.

“Cualquier forma en que puedas, ya sea joven o adulto, interactuar con algo que te impulse a ser creativo, a pensar de forma innovadora y a hacer cambios que podrían estar en un manual de instrucciones o no, simplemente promueve una creatividad sana. Y creo que cuanto más hagamos este tipo de cosas, mejor”, aseveró.

Tom Holland nació el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, Reino Unido. (Foto: MEGA / GC Images / Getty Images) / WCGLA/Mega

Muchas personas, que se enteraron de sus recientes declaraciones, no tardaron en señalar que están de acuerdo con él. Por otro lado, te digo que, si te dieron ganas de ver el cortometraje de LEGO donde aparece Tom Holland, aquí te lo dejo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí