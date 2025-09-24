Luego de que distintas fuentes señalaran que existe un distanciamiento entre Christian Nodal y su padre Jaime González, el nacido y criado en Sonora salió a dar la cara para desmentir todo ello; sin embargo, la polémica continúa ‘más viva’ que nunca, ya que muchos no creyeron en sus palabras. Y justo en medio de todo lo que se viene diciendo al respecto, el artista compartió un mensaje totalmente inesperado. ¿Qué escribió? Estás en el lugar correcto para averiguarlo.

Para poder entrar de lleno al tema, es necesario que sepas que Ángela Aguilar, quien es la esposa del cantante, realizó una publicación en su cuenta de Instagram el último 22 de septiembre (@angela_aquilar_). ¿Por qué te menciono esto? Porque ahí ella difundió, además de fotos suyas, dos imágenes con su pareja: una de espaldas y una donde él aparece dándole un tierno beso en la mejilla.

Christian Nodal es un músico, cantante y compositor mexicano. (Foto: @nodal / Instagram)

El punto es que nadie se imaginaba que Christian Nodal iba a comentar dicho post, pues no tiene la costumbre de reaccionar a las publicaciones de la hija de Pepe Aguilar, pero esta vez lo hizo y su accionar, evidentemente, no pasó desapercibido por nadie.

“¡Ay, Dioooooosssss!”

Para ser más exactos, él escribió: “¡Ay, Dioooooosssss! Qué muñequita más bellaaaa”. Ese comentario lo acompañó con dos emojis: el que está rodeado de corazones y el que tiene corazones en vez de ojos. Para muchos, el mensaje no es más que un intento de desviar la atención (por la polémica con su padre). Otros, en tanto, simplemente vieron su accionar como una muestra de amor del artista hacia su esposa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya tienen más de un año de casados

Pese a las críticas que tanto Christian Nodal y Ángela Aguilar han recibido por su relación sentimental y por otros temas, ellos se mantienen más unidos que nunca. Precisamente, el pasado 24 de julio, ambos cumplieron un año de casados. Por si no lo sabías, en 2024 los dos contrajeron matrimonio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas en Morelos, México.

