Dakota Johnson fue muy directa cuando reveló el requisito más importante que debe cumplir quien quiera salir con ella. En una entrevista reciente en el programa “Today”, la actriz, que según medios estadounidenses acaba de separarse de Chris Martin, no dudó en responder cuando le preguntaron por su regla no negociable en el amor.

Junto a su compañero de reparto en “Materialists”, Chris Evans, la actriz fue consultada por el presentador Craig Melvin: “Si alguno de ustedes recurriera a una casamentera, ¿cuál sería su condición indispensable?”. Evans respondió primero, diciendo que su pareja ideal “debe amar a los perros”.

Luego, Dakota tomó el micrófono y lanzó con tono firme y sin filtros: “Que no sea un imbécil”. Su comentario provocó risas entre los presentes. Evans, entre risas, le respondió: “Eso fue conciso. ¡Ahí está! Diste en el clavo”.

Dakota Johnson es una actriz y modelo estadounidense de 35 años. (Foto: Arturo Holmes / Getty Images)

Días antes, Dakota, de 35 años, había dejado entrever en una entrevista con Los Angeles Times que su relación con Chris Martin, de 48 años, había llegado a su fin. Al hablar sobre su nuevo papel en “Materialists”, dijo que se sintió conectada con los personajes por su complejidad y confusión emocional.

“La paradoja, todos confundidos sobre qué demonios hacer con sus corazones y cuál es el camino correcto. Lo encontré muy honesto, y muy identificable”, explicó. Luego reflexionó: “Durante mucho tiempo hemos sido rápidos en juzgar las relaciones... ¿por qué el divorcio es malo? ¿Por qué la gente tiene que casarse a cierta edad o solo una vez? ¿Por qué? No importa”.

Poco después, el medio People confirmó que la pareja había terminado definitivamente tras casi ocho años de relación. Una fuente cercana dijo: “Esta vez se siente como la definitiva”. Johnson fue vista en público sin su anillo de compromiso, el mismo que, según el medio Page Six, Martin le habría dado hace dos años.

Chris Martin y Dakota Johnson formaban una de las parejas más estables de Hollywood. ¿Aún siguen juntos? (Foto: AFP)

Según The US Sun, la diferencia de edad y la visión sobre tener hijos fueron los principales motivos de la ruptura. “Realmente intentaron resolver sus diferencias, pero la diferencia de edad era un problema frecuente”, explicó una fuente. “Ella había expresado que tal vez quería tener hijos en el futuro, mientras que Chris ya cerró esa etapa en su vida”; sin embargo, la fuente aseguró que “no fue por falta de amor”.

Incluso, Chris Martin mostró su cariño por Dakota durante un concierto reciente de Coldplay. Al finalizar, dijo al público: “Gracias a todos. Sean amables con ustedes mismos, sean amables con los demás. No se olviden de ver ‘Materialists’. Los queremos”.

Dakota Johnson ha participado en varias películas destacadas, incluyendo "Cincuenta Sombras de Grey", "Suspiria", "Malos Tiempos en El Royale", "La Hija Oscura", y "The Peanut Butter Falcon". (Foto: Sony Pictures Releasing)

Lo que debes saber sobre Dakota Johnson

Dakota Johnson nació el 4 de octubre de 1989. Su carrera en el cine comenzó con un papel en la película “Crazy in Alabama” (1999) cuando tenía diez años. A principios de la década de 2010, apareció en películas como “The Social Network” (2010) y “21 Jump Street” (2012), y en la serie de televisión “Ben and Kate” (2012–2013).

Su papel principal que la lanzó a la fama internacional fue el de Anastasia Steele en la trilogía erótica “Cincuenta sombras de Grey” (2015), “Cincuenta sombras más oscuras” (2017) y “Cincuenta sombras liberadas” (2018), basadas en las novelas de E.L. James.

Posteriormente, Johnson participó en una variedad de géneros cinematográficos, incluyendo el drama criminal “Black Mass” (2015), el drama “A Bigger Splash” (2015), la comedia romántica “How to Be Single” (2016), la película de terror “Suspiria” (2018), el thriller “Bad Times at the El Royale” (2018), el drama “The Peanut Butter Falcon” (2019), “The Lost Daughter” (2021) y “Cha Cha Real Smooth” (2022).

