El Super Bowl 2025 está a la vuelta de la esquina, y mientras Travis Kelce se prepara para uno de los partidos más importantes de su carrera, no puede evitar recordar un momento que casi lo aleja del fútbol profesional para siempre. En una reciente declaración a la prensa, el jugador de los Kansas City Chiefs habló sobre el error que cometió durante su época universitaria y que estuvo a punto de echar por tierra todo lo que había trabajado por lograr. ¿Qué fue lo que casi arruina su sueño de llegar a la NFL? Aquí te lo cuento.

Kelce está listo para llevar a los Chiefs a un histórico tercer Super Bowl seguido cuando se enfrenten a los Philadelphia Eagles en Nueva Orleans este domingo. En la noche de apertura de la NFL en Louisiana, el ala cerrada soltó una pista sobre una posible propuesta de matrimonio a Taylor Swift y, de paso, dejó a los fanáticos con ganas de saber qué depara su futuro en la NFL.

Pero también se mostró muy sincero al hablar sobre el costoso error que lo llevó a ser expulsado brevemente del equipo de fútbol de la Universidad de Cincinnati hace 15 años.

Travis Kelce fue expulsado de la Universidad de Cincinnati por fallar una prueba de drogas después de estar de fiesta en la ciudad de Luisiana en 2010. | Crédito: Instagram killatrav

Las fiestas en Big Easy antes de que los Bearcats jugaran en el Sugar Bowl en 2010 terminaron llevándolo a un control de drogas fallido por marihuana, lo que lo puso en la lista de suspendidos de la escuela.

Kelce logró recuperar su puesto en el equipo y, a partir de ahí, dio un giro a su carrera para convertirse en uno de los mejores alas cerradas de la historia de la NFL. Sin embargo, no dudó en admitir que ese incidente le dejó una huella.

“Creo que fue algo muy emotivo y significativo lo que me pasó en la universidad y yo mismo lo provoqué. Creo que simplemente fue que no estuve a la altura de las expectativas de mi familia y eso fue probablemente lo más importante”, dijo. “Transmitirles negatividad fue probablemente la parte más difícil para mí. Aparte de eso, siempre supe que iba a encontrar una manera de resolver las cosas y que no era el fin del mundo para mí”, agregó.

Travis Kelce admitió que "festejó demasiado" en Nueva Orleans antes de ser expulsado de la universidad. | Crédito: Instagram killatrav

Kelce ha sido abierto sobre el incidente en el pasado, hablándolo en el podcast Bussin’ With the Boys en julio de 2023. Él admitió que “me pasé de fiesta allá [en Nueva Orleans], me hicieron un control de drogas y desde ese momento me di cuenta de que tenía que ponerme las pilas”.

Afortunadamente para Travis, su hermano mayor Jason, que estaba en su último año en ese momento, estuvo ahí para ayudar, después de rogarle a los entrenadores de Cincinnati que le dieran otra oportunidad.

“Fue a la oficina de los entrenadores y habló con varios entrenadores para intentar darme otra oportunidad”, dijo la estrella de los Chiefs sobre Jason en su podcast New Heights. “Estoy eternamente en deuda con este hombre por poner en juego su nombre, nuestro nombre, el nombre de Kelce. Cuando digo que se lo debo todo a él, es que realmente se lo debo”, añadió.