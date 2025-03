Travis Kelce tuvo una razón más que tentadora para decirle adiós a la NFL, pero decidió ignorarla. A pesar de que podría ganar más dinero fuera del campo, la estrella de los Kansas City Chiefs ha optado por jugar otra temporada. Tras la dolorosa derrota en el Super Bowl 2025, muchos se preguntaban si seguiría en el juego, pero en el episodio del 5 de marzo de su podcast New Heights, junto a su hermano Jason Kelce, finalmente explicó su decisión. ¿Qué lo motivó a quedarse cuando tenía una oferta difícil de rechazar? Él mismo lo cuenta.

Jason, quien dejó a los Eagles en 2024, quiso profundizar en la decisión de su hermano y le preguntó: “¿Por qué vas a jugar otra temporada? ¿Por qué vas a salir, arriesgarte a sufrir una lesión y ganar menos dinero del que podrías ganar sin jugar al fútbol?”.

Travis soltó una risa ante la pregunta y, con un tono divertido, respondió: “Esa fue la pregunta que tuve que hacer”.

Durante el descanso de la NFL, el atleta ha explorado múltiples proyectos, incluyendo su participación en la serie de terror Grotesquerie de Ryan Murphy y la secuela Happy Gilmore 2 de Adam Sandler. Además, ha asumido el rol de presentador en Are You Smarter Than a Celebrity? y ha trabajado como productor ejecutivo en la película My Dead Friend Zoe.

Travis Kelce habló sobre su decisión de firmar por otra temporada en la NFL. | Crédito: Grant Halverson / Getty Images

A pesar de sus nuevos proyectos, Travis sigue profundamente conectado con el fútbol. “Lo más importante es que me encanta jugar al fútbol. Me encanta jugar”, compartió sobre su decisión de volver. “Sigo pensando que puedo jugar a un alto nivel, y posiblemente a un nivel superior al del año pasado”.

Travis ha reflexionado en varias ocasiones sobre su vida después del fútbol. En febrero de 2024, comentó a los periodistas: “Me aventuraré en todo, solo para ver si me divierto haciéndolo. Y sé que definitivamente hay conversaciones de Hollywood por ahí, pero he estado centrado en el fútbol durante toda la temporada, así que probablemente tendré muchas de esas reuniones y conversaciones cuando todo esté dicho y hecho”.

Y cuando tuvo que decidir sobre su retiro, Travis aseguró que simplemente siguió su instinto. “Es solo una cuestión de intuición. No soy muy bueno midiendo los pros y los contras”, explicó. “Simplemente me guío por mis sensaciones. Es pura intuición… Apreté el gatillo en cuanto sentí esa sensación”.

Travis Kelce no se retirará y jugará su campaña número 13 en la temporada 2025 de la NFL. | Crédito: David Eulitt / Getty Images

Travis anunció su regreso para otra temporada a través de un mensaje de texto en The Pat McAfee Show el 27 de febrero. Según se informó, le dijo al presentador McAfee, de 37 años, que “volvería seguro” y añadió: “Intentaré ponerme en la mejor forma de mi vida esta temporada baja y regresar a la cima”.

El atleta también agregó: “Me quedé con un muy mal sabor de boca por cómo jugué en ese último partido y cómo preparé a los muchachos para la batalla. ¡¡¡No puedo irme así!!!”.