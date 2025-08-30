En este presente mes, Taylor Swift ha sido tendencia por dos razones: se ha comprometido oficialmente con Travis Kelce y anunció su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”. Con lo último mencionado, sus fanáticos están ansiosos por escuchar estas nuevas canciones. Sin embargo, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha tenido el privilegio de conocer qué ritmos presentará este nuevo disco. Es más, ya cuenta con su canción preferida.

Esto lo reveló en el reciente episodio del podcast ‘New Heights’, que comparte con su hermano, Jason Kelce. Según las propias palabras del jugador de fútbol americano, disfrutó de cada canción que lo obligó a que esté bailando por “toda su casa”.

En su podcast 'New Heights', Travis le hizo esta confesión a su hermano Jason. (Crédito: New Heights / YouTube)

“Voy a seguir dándole caña a todos los Swifties. Sé que (Taylor Swift) mencionó que tendrá mucho más ritmo pop, pero sigue siendo muy poético en sus melodías, sus referencias y demás”, declaró Travis.

El deportista de 35 años también le reveló a su hermano que le resultó “divertidísimo” poder escuchar esta nueva pieza de colección de su próxima esposa.

Esta nueva producción musical de Taylor Swift contará con 12 canciones. (Foto: @taylorswift)

Ya tiene su canción preferida

Tras revelar que escuchó este nuevo proyecto musical de Taylor Swift, su hermano Jason se le ocurrió la brillante idea de preguntarle cuál era su canción preferida de todas las que escuchó, a lo que Travis no tuvo problemas para decirlo.

Para él, ‘Opalite’ es la canción que le encanta y le incentiva a bailar cada vez que lo escucha. “Al menos ahora mismo, cada vez que suena, siempre se me ocurre bailar”, dijo.

Si eres un fanático de Taylor Swift, debes saber que “The Life of a Showgirl” estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del próximo 3 de octubre, según las propias palabras de la cantante.

