Desde que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift iniciaron un romance, muchas personas se han interesado en saber más al respecto. Es por eso que anteriormente elaboré una nota sobre cómo se enamoró el jugador de los Kansas City Chiefs de su novia, y ahora te cuento que no hace mucho él mismo habló sobre quién tuvo el papel de “Cupido” en su relación sentimental. Para que sepas qué dijo exactamente, lee esta nota.

Para empezar es necesario señalarte que la artista participó recientemente en el pódcast ‘New Heights’ de su novio y el hermano de este, Jason Kelce. Lo menciono porque justo en ese espacio es donde se abordó el tema en cuestión.

Resulta que Jason le llegó a preguntar a Taylor si Andy Reid, quien es el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, fue quien hizo posible que ella y Travis comenzaran una relación sentimental. La respuesta de la cantante no se hizo esperar.

Travis Kelce y Taylor Swift empezaron su relación sentimental en secreto. Su romance se hizo público en septiembre de 2023. (Foto: David Eulitt / Getty Images) / David Eulitt

“Eso es lo que pasó”

“Andy Reid reveló recientemente que él fue quien los presentó. ¿Qué tan cierta es esta revelación de ‘Big Red’?”, fue lo que manifestó Jason, refiriéndose al hombre por su popular apodo. “Haremos lo que diga Andy Reid. Lo respaldaremos”, contestó Taylor. “Eso es lo que pasó”, agregó.

El entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, con Travis Kelce durante el minicampamento en el Complejo de Entrenamiento del Sistema de Salud de la Universidad de Kansas el 17 de junio de 2025 en Kansas City, Missouri. (Foto: Aaron M. Sprecher / Getty Images) / Aaron M. Sprecher

Es amigo del padre de Taylor Swift

Travis Kelce, quien también estaba en ese entonces, no se quedó callado. “Cupido... Sí. Cupido, ‘Big Red’... Es lo mismo”, manifestó el deportista. Cabe mencionar que, después de eso, la artista dio contexto a la relación que tiene con Andy Red, quien es amigo de su padre, Scott Swift, mucho tiempo antes de que ella conociera a Travis.

“Ha sido amigo de mi papá. Mi papá es el hombre más sociable que jamás haya nacido. Es un loco. Conoce a alguien en un aeropuerto en 1971, tiene una conversación de cinco minutos y todavía habla con él dos veces por semana. Pero él es así con todo el mundo”, expresó Taylor Swift.

“Es capaz de tener muchísimas relaciones significativas, y es una habilidad”, añadió la cantante, antes de que Travis Kelce dijera: “Es un talento asombroso que sólo él conocía”. Debido a esas palabras, la intérprete de ‘Love Story’ remarcó: “Es un genio. Mi papá es un genio social”.

