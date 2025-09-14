Travis Kelce generó una rotunda sorpresa en el mundo de las celebridades tras proponerle matrimonio a Taylor Swift . Si bien los fanáticos consideran que esta pedida de mano fue sacada de un cuento de hadas, para el ala cerrada de los Kansas City Chiefs no fue un momento fácil, pues deseaba que saliera a la perfección. Es más, contó cómo fue su reacción ante el “sí” de la exitosa cantante.

En una entrevista concedida a NFL on Fox, reveló detalles sobre esa experiencia. El deportista de 35 años relató que, al momento de arrodillarse para mostrarle el anillo a Taylor , se puso muy “nervioso”.

Travis desea que Taylor Swift sea la mujer con la que pase el resto de su vida. (Crédito: @NFLonFOX / X)

“Ella (Taylor Swift) puede contar esa historia. Definitivamente me sudaban las palmas de las manos. Soy un hombre sensible, pero ha sido un camino emocionante hasta hoy, y estoy deseando pasar el resto de mi vida con ella”, declaró.

Eso no fue lo llamativo de sus declaraciones. El propio Travis afirmó que derramó algunas lágrimas en dicho momento, evidenciando la gran emoción que sintió al ser aceptada su propuesta.

"How rattled did you get when you proposed?"@ErinAndrews sat down with @tkelce to talk about his eventful last few weeks! 💍



📺: Join FOX NFL Sunday LIVE now through 1pm ET / 10am PT for the full interview! pic.twitter.com/AlTnI65qgo — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 14, 2025

Taylor, su felicidad absoluta

En una parte de este conversatorio, la periodista Erin Andrews le preguntó qué tan significante fue la llegada de Taylor Swift a su vida, respondiendo de una manera que la propia intérprete de ‘Shake It Off’ le causará mucha ternura.

“Me ha traído ilusión y alegría de vivir, lo que me ha convertido en un mejor hombre, en una mejor persona y me ha hecho sentir más cómodo conmigo mismo”, declaró.

Travis Kelce y Taylor Swif se unen a las parejas famosas que contraerán matrimonio. (Foto: @taylorswift / Instagram)

El pasado 26 de agosto fue el momento en que Travis Kelce le preguntó a Taylor Swift si quería ser la mujer que la acompañaría por el resto de su vida . Desde aquella fecha, se han revelado detalles interesantes sobre esta pedida de mano, tal como el valor del anillo y en qué lugar fue el compromiso .