Travis Kelce expresó que sintió muchos nervios durante la pedida de mano a Taylor Swift. (Crédito: Getty Images/@taylorswift/@killatrav/Instagram)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

. Si bien los fanáticos consideran que esta pedida de mano fue sacada de un cuento de hadas, para el ala cerrada de los Kansas City Chiefs no fue un momento fácil, pues deseaba que saliera a la perfección. Es más, contó cómo fue su reacción ante el “sí” de la exitosa cantante.

En una entrevista concedida a NFL on Fox, reveló detalles sobre esa experiencia. El deportista de 35 años relató que, , se puso muy “nervioso”.

Travis desea que Taylor Swift sea la mujer con la que pase el resto de su vida. (Crédito: @NFLonFOX / X)

“Ella (Taylor Swift) puede contar esa historia. Definitivamente me sudaban las palmas de las manos. Soy un hombre sensible, pero ha sido un camino emocionante hasta hoy, y estoy deseando pasar el resto de mi vida con ella”, declaró.

Eso no fue lo llamativo de sus declaraciones. El propio Travis afirmó que derramó algunas lágrimas en dicho momento, evidenciando la gran emoción que sintió al ser aceptada su propuesta.

Taylor, su felicidad absoluta

En una parte de este conversatorio, la periodista Erin Andrews le preguntó qué tan significante fue la llegada de Taylor Swift a su vida, respondiendo de una manera que la propia intérprete de ‘Shake It Off’ le causará mucha ternura.

“Me ha traído ilusión y alegría de vivir, lo que me ha convertido en un mejor hombre, en una mejor persona y me ha hecho sentir más cómodo conmigo mismo”, declaró.

Travis Kelce y Taylor Swif se unen a las parejas famosas que contraerán matrimonio. (Foto: @taylorswift / Instagram)

El pasado 26 de agosto fue el momento en que . Desde aquella fecha, se han revelado detalles interesantes sobre esta pedida de mano, tal como y .

