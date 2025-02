A pocas horas del Super Bowl 2025, Travis Kelce se convirtió en el centro de las críticas por una salida nocturna con Taylor Swift. Algunos fans no tardaron en señalarlo, acusándolo de no estar concentrado antes del partido más importante del año. Pero el ala cerrada de los Kansas City Chiefs no se quedó callado y lanzó un mensaje que dejó claro que no está para distracciones. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te lo cuento.

Después de que algunos fans lo señalaran por su noche romántica con la cantante de Cruel Summer, diciendo que daba una “mala imagen” y que parecía estar “desconcentrado”, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs no se quedó de brazos cruzados y usó Instagram para dejar un mensaje lleno de energía.

Junto a un video donde se le ve brillando en el campo, escribió: “🗣️¡¡No llegues a tu mejor nivel demasiado pronto!!”

Su mensaje del sábado no fue una respuesta directa a las críticas en redes, pero el video dejó claro que Kelce está más que listo para enfrentarse a los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome este domingo.

El video de Kelce en redes sociales apareció menos de 24 horas después de que fuera visto en una cita doble con Swift, el mariscal de campo Patrick Mahomes y su esposa Brittany.

Taylor Swift and Travis Kelce out in New Orleans pic.twitter.com/Y2QCVHkiB9 — Taylor Swift in 4k (@4k_taylorr) February 8, 2025

Mientras muchos Swifties estaban felices de ver a las parejas disfrutando, varios fanáticos de la NFL no tardaron en criticar a Kelce por lo que consideraron una falta de concentración.

Un comentarista afirmó que Kelce parecía “desconcentrado”, mientras que otro escribió: “Se ve mal. Debería estar enfocado y analizando jugadas. Seguro que eso podía esperar”.

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce ha captado la atención de los medios y aficionados desde su inicio en 2023. | Crédito: David Eulitt / Getty Images

Otra persona comentó: “Normalmente, los jugadores no salen la semana previa al Super Bowl porque se lo toman en serio… o al menos eso me han dicho. De hecho, hasta vi un video viejo de ese tal Kelce diciendo lo mismo”.

El año pasado, en su podcast “New Heights” y antes del Super Bowl 2024, Kelce le dijo a su hermano Jason: “Tenemos una semana, hacemos lo que tenemos que hacer y luego podemos festejar en Las Vegas por el resto de nuestras vidas”.

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron público su romance en octubre del 2023. | Crédito: AFP

Los Chiefs derrotaron a los San Francisco 49ers el año pasado, así que quizás la disciplina de Kelce en su preparación fue clave para el triunfo.

Aun así, por su último mensaje en Instagram, parece que este año está igual de listo para llevarse la victoria.

Si él y los Chiefs se coronan campeones, será el cuarto anillo de Super Bowl para Kelce. El equipo ya se llevó el trofeo en 2020, 2023 y 2024.

Además, este triunfo sería histórico: los Chiefs se convertirían en el primer equipo en ganar tres Super Bowls seguidos.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.