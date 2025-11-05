Sydney Sweeney reveló cómo reaccionó en un principio a su corte de pelo bob. (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)
Sydney Sweeney reveló cómo reaccionó en un principio a su corte de pelo bob. (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

Muchas personas paran atentas a las declaraciones de sobre diversos temas debido a que realmente les interesa saber acerca de ella. Si ingresaste a esta nota, es probable que tú pertenezcas a ese grupo. Entonces, no te preocupes porque en las siguientes líneas te revelaré lo que recientemente dijo la artista. Resulta que contó cómo reaccionó en un principio a su corte de pelo bob.

Mira también:

Para empezar, debo indicarte que en octubre de este año la artista sorprendió a todos con su cambio de look en el estreno de ‘Christy’ en el AFI Fest. Ahí le dijo al mundo entero que le había dicho ‘adiós’ a su característica melena rubia.

Si bien desde entonces ha sido noticia por haberse pronunciado acerca de varias cosas, no había hablado sobre su corte de pelo bob, hasta ahora. Fue en una entrevista con The Hollywood Reporter donde abordó el tema, según un video compartido en TikTok por el propio medio ().

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: LISA O’CONNOR / AFP)
Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: LISA O’CONNOR / AFP)
/ LISA O'CONNOR

“Creo que mi pelo largo se convirtió en mi refugio”

Sydney Sweeney, en aquella conversación, recalcó que al principio no le gustó su nueva apariencia y que estaba “un poco nervioso” porque era un “cambio enorme”. Sin embargo, ahora está feliz por cómo luce. “Creo que mi pelo largo se convirtió en mi refugio. Siempre lo quise suelto y ondulado, pero me encanta así. Siento que voy a descubrir una nueva versión de mí misma”, aseguró.

Sydney Sweeney nació el 12 de setiembre de 1997 en Spokane, Washington, Estados Unidos. (Foto: LISA O’CONNOR / AFP)
Sydney Sweeney nació el 12 de setiembre de 1997 en Spokane, Washington, Estados Unidos. (Foto: LISA O’CONNOR / AFP)
/ LISA O'CONNOR

Con respecto a quién fue su estilista, pues te cuento que el encargado de su nuevo aspecto fue Glen Coco Oropeza, quien, de acuerdo a la actriz, “quería poder empezar a hacer algo diferente y yo soy su pequeño experimento científico”.

@hollywoodreporter Sydney Sweeney says she her buzzy new haircut took some time to grow on her. Sweeney recently sat down with The Hollywood Reporter to discuss her new film #Christy, returning to #Euphoria ♬ original sound - Ryan Fish

Películas destacadas de Sydney Sweeney

  • ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)
  • ‘Big Time Adolescence’ (2019)
  • ‘Under the Silver Lake’ (2018)
  • ‘Nocturne’ (2020)
  • ‘The Voyeurs’ (2021)
  • ‘Reality’ (2023)
  • ‘Immaculate’ (2024)
  • ‘Madame Web’ (2024)
  • ‘Americana’ (2023)
  • ‘Anyone but You’ (2023)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC