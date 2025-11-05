Muchas personas paran atentas a las declaraciones de Sydney Sweeney sobre diversos temas debido a que realmente les interesa saber acerca de ella. Si ingresaste a esta nota, es probable que tú pertenezcas a ese grupo. Entonces, no te preocupes porque en las siguientes líneas te revelaré lo que recientemente dijo la artista. Resulta que contó cómo reaccionó en un principio a su corte de pelo bob.
Para empezar, debo indicarte que en octubre de este año la artista sorprendió a todos con su cambio de look en el estreno de ‘Christy’ en el AFI Fest. Ahí le dijo al mundo entero que le había dicho ‘adiós’ a su característica melena rubia.
Si bien desde entonces ha sido noticia por haberse pronunciado acerca de varias cosas, no había hablado sobre su corte de pelo bob, hasta ahora. Fue en una entrevista con The Hollywood Reporter donde abordó el tema, según un video compartido en TikTok por el propio medio (@hollywoodreporter).
“Creo que mi pelo largo se convirtió en mi refugio”
Sydney Sweeney, en aquella conversación, recalcó que al principio no le gustó su nueva apariencia y que estaba “un poco nervioso” porque era un “cambio enorme”. Sin embargo, ahora está feliz por cómo luce. “Creo que mi pelo largo se convirtió en mi refugio. Siempre lo quise suelto y ondulado, pero me encanta así. Siento que voy a descubrir una nueva versión de mí misma”, aseguró.
Con respecto a quién fue su estilista, pues te cuento que el encargado de su nuevo aspecto fue Glen Coco Oropeza, quien, de acuerdo a la actriz, “quería poder empezar a hacer algo diferente y yo soy su pequeño experimento científico”.
Películas destacadas de Sydney Sweeney
- ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019)
- ‘Big Time Adolescence’ (2019)
- ‘Under the Silver Lake’ (2018)
- ‘Nocturne’ (2020)
- ‘The Voyeurs’ (2021)
- ‘Reality’ (2023)
- ‘Immaculate’ (2024)
- ‘Madame Web’ (2024)
- ‘Americana’ (2023)
- ‘Anyone but You’ (2023)
