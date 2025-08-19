Hace unas semanas se estuvo hablando bastante sobre Lindsay Lohan y su participación en ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’), que es la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’) de 2003. Todo porque se acercaba el estreno en cines de la mencionada película. Pero ojo que esas no son las únicas cintas que ha protagonizado la actriz. Ella también fue la estrella en ‘Mean Girls’ (‘Chicas Pesadas’). Lo curioso es que, en dicho filme, estuvo cerca de interpretar a ‘Regina George’. Eso te lo puedo decir gracias a las recientes declaraciones del director Mark Waters. Para que descubras todo lo que manifestó, no te vayas de aquí.

Toda persona que ha visto ‘Mean Girls’ sabe que Lindsay Lohan ‘dio vida’ a ‘Cady Heron’ en esa película, mientras que el papel de ‘Regina George’ fue interpretado por Rachel McAdams. El tema es que eso, en un inicio, no estuvo planeado así. Las cosas tuvieron que cambiar por un detalle.

Por si no lo sabías, Mark Waters fue el director de ‘Freaky Friday’, razón por la cual trabajó con Lindsay Lohan (‘Anna Coleman’) en esa película. “Sé que Tina Fey, Lorne Michaels y Sherry Lansing vieron un precorte de ‘Un Viernes de Locos’ y decidieron que nos querían a Lindsay y a mí”, manifestó el cineasta en diálogo con Variety.

El director Mark Waters y la actriz Lindsay Lohan en el estreno de la película de Disney ‘Freaky Friday’ en el cine El Capitan el 4 de agosto de 2003 en Hollywood, CA. (Foto: Carlo Allegri / Getty Images) / Carlo Allegri

Él, en aquella conversación con el citado medio, indicó que Lohan pudo haber sido ‘Regina George’. “La energía de Lindsay se parece mucho más a la de ‘Regina’. No lo digo en sentido negativo. Simplemente es mucho más enérgica y tiene una personalidad muy fuerte. Recuerdo haber leído las escenas de ‘Regina’ con ella y era increíble”, expresó.

“Cuando no pudimos elegir a ‘Cady’…”

“Pero cuando buscamos a ‘Cady’, no encontramos a nadie. De hecho, leí a una actriz canadiense para el papel y le dije: ‘Eres demasiado mayor para este papel, pero creo que eres una estrella de cine. Eres increíble’. Era Rachel McAdams. Cuando no pudimos elegir a ‘Cady’, volvimos a Rachel para interpretar a ‘Regina’. Y su interpretación un poco más madura funcionó porque le aportó fuerza y madurez”, agregó Mark Waters.

Lindsay Lohan es una actriz, cantante, compositora, productora de cine y televisión, empresaria y activista estadounidense. (Foto: Brendon Thorne / Getty Images) / Brendon Thorne

Más adelante, el director aseguró que el cambio no le entusiasmó bastante a Lindsay Lohan. “Estaba un poco desanimada. Pensaba que ‘Regina’ era más divertida. Pero al final lo aceptó. Y Sherry Lansing señaló que, dado el gran éxito de ‘Freaky Friday’, ella tenía que protagonizar la película. Todo salió bien”, sostuvo el cineasta.

“Tenía muchas ganas de interpretar a una chica guapa y normal”

Cabe mencionar que en 2022 la propia Lindsay Lohan habló sobre su deseo de interpretar a la poderosa líder de la escala social en ‘Mean Girls’. “Quería interpretar a ‘Regina’”, reveló a Vogue en el mencionado año. “Acababa de salir de ‘Freaky Friday’ y tenía muchas ganas de interpretar a una chica guapa y normal. ¡No quería volver a ser la adolescente dañada!”, aseguró. Desafortunadamente para ella, eso no se pudo dar.

