Un director de Hollywood fue declarado culpable este jueves por haber estafado a Netflix con 11 millones de dólares destinados a una serie que nunca llegó a producirse. En lugar de completar el proyecto, el cineasta utilizó el dinero para gastos personales de lujo, incluidos autos de alta gama y artículos exclusivos para el hogar.

El condenado es Carl Erik Rinsch, conocido por dirigir la película ’47 Ronin’. De acuerdo con registros judiciales y fiscales federales de Nueva York, fue hallado culpable de fraude electrónico, lavado de dinero y otros cargos relacionados con el manejo de los fondos entregados por la plataforma de streaming.

Tras conocerse el veredicto, su abogado, Benjamin Zeman, expresó su desacuerdo con la decisión judicial. En un comunicado afirmó que el fallo era incorrecto y advirtió que “podría sentar un precedente peligroso para los artistas que se ven envueltos en disputas contractuales y creativas con sus financiadores, en este caso una de las mayores empresas de medios del mundo, y terminan siendo imputados por el gobierno federal por fraude.”

Según los fiscales, el director utilizó el dinero para inversiones fallidas, criptomonedas y compras de lujo, incluidos varios Rolls-Royce y un Ferrari. (Foto: Rotten Tomatoes Coming Soon / YouTube)

Según los fiscales, Netflix había pagado inicialmente unos 44 millones de dólares para el desarrollo de una serie de ciencia ficción titulada ‘White Horse’ que nunca fue terminada. Más tarde, la compañía envió otros 11 millones de dólares luego de que Rinsch asegurara que necesitaba fondos adicionales para finalizar la producción.

Sin embargo, en lugar de usar ese dinero para la serie, Rinsch lo transfirió a una cuenta personal y realizó inversiones fallidas, perdiendo cerca de la mitad de los 11 millones en apenas unos meses, según la acusación.

Posteriormente colocó el resto en el mercado de criptomonedas, donde obtuvo algunas ganancias, pero finalmente depositó esos fondos en su cuenta bancaria personal.

La plataforma había entregado los fondos para completar una producción de ciencia ficción titulada White Horse. (Foto: AFP)

Los fiscales detallaron que luego vinieron las compras extravagantes: cinco Rolls-Royce y un Ferrari, además de 652.000 dólares en relojes y ropa. Además, adquirió dos colchones por unos 638.000 dólares y gastó otros 295.000 dólares en ropa de cama y sábanas de lujo. Parte del dinero se utilizó además para saldar 1,8 millones de dólares en deudas de tarjetas de crédito.

Rinsch, de 48 años, nunca terminó la serie prometida y su sentencia fue programada para abril. Netflix se negó a comentar el fallo.

Rinsch enfrenta ahora una sentencia que será dictada en abril. (Foto: AFP)

Por su parte, el fiscal federal Jay Clayton declaró que Rinsch “tomó 11 millones de dólares destinados a una serie de televisión y los apostó en opciones bursátiles especulativas y transacciones con criptomonedas”.

“La condena de hoy demuestra que cuando alguien roba a los inversionistas, seguiremos el rastro del dinero y lo haremos responsable”, agregó.

