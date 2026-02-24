Una pareja de Arizona que pidió permanecer en el anonimato hizo un hallazgo inquietante en el desierto, a poco más de un kilómetro de la casa de Savannah Guthrie y su madre, Nancy Guthrie. Según reportes locales, encontraron dos guantes negros con manchas de sangre y una roca con lo que parecía ser sangre seca, apenas días después de que Nancy, de 84 años, fuera reportada como desaparecida en Tucson. Los guantes estaban tirados en el suelo, separados entre sí, en una zona desértica de Catalina Foothills.

“Efectivamente, era un guante negro en el desierto. Parecía estar roto y también parecía tener sangre. Había dos colores distintos. La sangre estaba más hacia la parte de la muñeca y en el dedo índice se veía rasgado”, dijo la mujer en conversación con KVOA.

La pareja, preocupada por la posible relación con el caso, decidió avisar de inmediato a las autoridades.

Ambos evitaron tocar los objetos para no contaminar pruebas y tomaron fotografías del lugar. El esposo agregó: “Desde el guante parecía haber una gota de sangre sobre una roca debajo. Parecía sangre seca o algo así. No lo movimos ni lo tocamos. Inmediatamente dijimos: tenemos que hacer algo, así que llamé al departamento del sheriff”.

Los objetos fueron encontrados a poco más de un kilómetro de su vivienda y ya están siendo analizados por las autoridades. (Foto: News 4 Tucson KVOA-TV / YouTube)

Agentes acudieron al sitio y permanecieron allí durante varias horas recabando evidencias.

El Pima County Sheriff’s Department confirmó que se recolectaron varios guantes en la zona como parte de la investigación, aunque aclaró: “No podemos confirmarlo en este momento. Detectives y agentes han recogido múltiples guantes del área, y el análisis forma parte de la investigación”.

Hasta ahora, el ADN recuperado no coincide con registros del FBI, ni con muestras halladas dentro de la vivienda de Nancy.

A lo anterior se suma la reciente declaración de Savannah Guthrie, quien apareció en un video subido a Instagram al cumplirse 24 días desde la desaparición de su madre.

La familia confirmó que ofrece hasta un millón de dólares por información que ayude a localizarla. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“Han pasado 24 días desde que nuestra mamá fue llevada en la oscuridad de la noche de su cama, y cada hora, minuto y segundo ha sido una agonía”, dijo. “Sabemos que millones de ustedes han estado orando. Sentimos esas oraciones. Por favor, sigan orando sin cesar. Todavía creemos en un milagro”.

Conmovida, Savannah reconoció una posibilidad dolorosa: “También sabemos que ella puede estar perdida. Puede que ya se haya ido. Puede que ya haya regresado al Señor que ama y esté bailando en el cielo con su mamá y su papá”.

Aun así, fue clara en su pedido: “Si esto es así, lo aceptaremos, pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa”.

El caso sigue sin sospechosos identificados y bajo supervisión del FBI. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

La familia ahora ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que ayude a encontrarla.

Las autoridades mantienen abierta la investigación. Como se recuerda, el FBI difundió imágenes de cámaras de seguridad en donde se observa a un hombre armado y enmascarado manipulando la cámara de la puerta la noche de la desaparición, usando guantes similares a los hallados en Arizona.

De momento, no hay sospechosos identificados y todos los familiares han sido descartados. Mientras tanto, compañeros de Savannah en Today expresaron su apoyo público, mientras la periodista permanece de licencia enfocada exclusivamente en la búsqueda de su madre.

Qué se sabe hasta hoy sobre la desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora Savannah Guthrie, fue reportada como desaparecida desde la noche del 31 de enero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson. Según Univision, la investigación está siendo tratada como un posible secuestro tras hallar sangre en la entrada de su vivienda y objetos personales dentro de la casa.

People informa que las autoridades compartieron imágenes de video vigilancia que muestran a un hombre enmascarado con una mochila armada fuera de su casa la noche de su desaparición y equipos forenses encontraron muestras de ADN que no coinciden con Guthrie ni con personas cercanas a ella mientras siguen analizando otras evidencias físicas.

A medida que el caso entra en su tercera semana, no se han realizado arrestos ni identificado oficialmente sospechosos, aunque agentes ejecutaron registros en viviendas cercanas y detuvieron temporalmente a varias personas sin presentar cargos.

Según The Guardian, las autoridades, incluyendo el Federal Bureau of Investigation y la oficina del sheriff de Pima, ofrecen una recompensa de hasta 100 000 dólares por información relevante que conduzca a alguna pista de interés o arresto.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí