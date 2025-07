Luego que la Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles anunciara que Miley Cyrus y muchas otras celebridades recibirán su estrella en el Paseo de la Fama en 2026, la intérprete de ‘The Climb’, se mostró muy contenta en las redes sociales. Justamente, en una publicación que realizó en Instagram (su cuenta es @mileycyrus), además de recalcar su felicidad por lo conseguido, se animó a contar un recuerdo que tiene con su padre Billy Ray Cyrus. A continuación, más detalles al respecto.

Para que tengas la información exacta, te digo que el post en mención es un fragmento del video musical de su recién estrenada canción ‘Walk of Fame’. El clip claramente no dura mucho, pero eso no es lo impactante. Lo sorprendente es la descripción que la artista le puso.

“Yo salía caminar a altas horas de la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía”

“Es un honor recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood”, se le al inicio de la publicación. “Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville de pequeña, mi familia se alojaba en un hotel en Hollywood Blvd, y yo salía caminar a altas horas de la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía”, agregó la cantante.

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus en el Centro de Convenciones de Los Ángeles en 2019. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy)

Ya en las siguientes líneas, Miley Cyrus profundizó en el momento especial que vivió con su progenitor. “Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Oscars y artículos de Marilyn Monroe. Estar ahora enclavada en este legendario bulevar, rodeada de los íconos que me inspiraron, es un sueño. Este momento vivirá para siempre. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Estoy agradecida de compartir esta estrella con ustedes”, sentenció.

Miley Cyrus es una cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense. (Foto: TheStewartofNY / GC Images / Getty Images)

El primer recuerdo que compartió este año y que también involucra a su padre

Cabe mencionar que esta no es la primera vez en el año que ella habla sobre algo que vivió con su padre. En el mes pasado te conté que, a la hora de hablar sobre el recuerdo más importante de su época como ‘Hannah Montana’ que todavía le hace reír, mencionó a su progenitor “fumando marihuana”. Si quieres enterarte de más cosas sobre lo ocurrido, ingresa aquí.

Otras celebridades que recibirán su estrella en el Paseo de la Fama en 2026

Por otro lado, te recalco que entre las otras celebridades también tendrán su estrella en el Paseo de la Fama en 2026 están Josh Groban, Gordon Ramsey, Sarah Michelle Gellar, Emily Blunt, Timothée Chalamet, Demi Moore, Stanley Tucci y Shaquille O’Neal.

