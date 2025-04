A Jennifer Lopez no le falta trabajo. Luego de haber anunciado una nueva gira (‘Up All Night’) y haber sido confirmada como la presentadora de los American Musica Awards 2025, ‘la Diva del Bronx’ tiene otro motivo para ser feliz: protagonizará la adaptación cinematográfica de un exitoso libro en Netflix. ¿De cuál estoy hablando? Pues eso lo averiguarás si continúas leyendo esta nota.

Para poder comentarte sobre este tema, es importante resaltar a People, medio estadounidense que dio a conocer el nuevo reto en la carrera de ‘JLO’: ella será la estrella en la cinta de ‘The Last Mrs. Parrish’, una gran novela de Liv Constantine de 2017.

Tengamos en cuenta que la mencionada obra “se popularizó como una de las novelas elegidas por el club de lectura de Reese Witherspoon en diciembre de 2017. Desde entonces, la novela ha vendido más de un millón de ejemplares y se ha publicado en más de 34 países”, según informó la citada fuente.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Deadline / Deadline vía Getty Images) ×

¿Quién será el director de la película?

People también reveló que la adaptación cinematográfica de ‘The Last Mrs. Parrish’ será dirigida por el cineasta ganador del Premio de la Academia, Robert Zemeckis (él dirigió ‘Back to the Future’ y ‘Forrest Gump’). A su vez, indicó, para todas las personas que no han leído el libro, que dicha obra trata de “Amber Patterson, una mujer del área de Connecticut que se aprovecha de Daphne y Jackson, una pareja adinerada de su pueblo, y se entromete en sus vidas”.

Jennifer Lopez tuvo una comentada separación de Ben Affleck. Ambos dejaron de tener una relación sentimental en 2024, pero recién se divorciaron a comienzos de este año. (Foto: Axele / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images) ×

Ten en cuenta, además, que la película en cuestión será producida por Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina, a través de la productora de la intérprete de ‘Let’s Get Loud’, Nuyorican Productions. Según Variety, Molly Sims y Lisa Chasin también figuran como productoras de la cinta.