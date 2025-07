Kylie Jenner sigue disfrutando de su viaje por Europa y una de sus paradas recientes fue en Grecia, donde visitó el restaurante Tassia, en el pueblo de Fiscardo. Los dueños del local, la familia Dendrinos, compartieron en Instagram lo emocionados que estaban por haber recibido a la estrella de reality. “Fue un honor”, escribieron, describiendo a Kylie como una “empresaria icónica y referente global”.

En la publicación, los propietarios expresaron que fue un “verdadero placer” recibirla y que esperan volver a verla pronto. Acompañaron el mensaje con una foto de Jenner, de 27 años, sonriendo dentro del restaurante con un vestido blanco escotado y con volantes.

Las palabras de los dueños del local generaron controversia en redes sociales, donde varios usuarios criticaron el trato especial a la celebridad.

Algunos señalaron que parecía injusto hacia los clientes habituales y hasta pidieron boicotear el restaurante. “¿Tratan así a los demás comensales?”, preguntó un usuario. Otro afirmó: “Ya sé dónde no ir”.

Pese a ello, muchas personas salieron en defensa de los Dendrinos, asegurando que cualquier publicidad generada por la visita de Kylie podría beneficiar al negocio.

“Si Kylie Jenner comiendo allí atrae más clientes, entonces está perfecto”, escribió un internauta.

La fundadora de Kylie Cosmetics, por su parte, ha estado compartiendo imágenes de su viaje a través de sus redes, incluyendo fotos en Grecia con el mismo vestido que llevaba en el restaurante.

En las imágenes se le ve acompañada de su amiga Anastasia Karanikolaou mientras esperan la comida, posando con una vista espectacular de fondo. Además de Karanikolaou, Kylie está viajando con sus hijos Stormi, de 7 años, y Aire, de 3, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

Su actual pareja, el actor Timothée Chalamet, no la acompaña en esta parte del viaje, ya que estaría filmando Dune: Messiah en Budapest; no obstante, sí se reunieron a inicios de mes en el sur de Francia, donde fueron fotografiados caminando de la mano en Saint-Tropez.

Lo que debes saber sobre Kylie Jenner

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997, en Los Ángeles, California. Es la hija menor de Caitlyn Jenner y Kris Jenner, y tiene una hermana mayor, Kendall, además de ocho medio hermanos. Se hizo conocida públicamente tras su participación en la serie de E! “Keeping Up with the Kardashians”, que comenzó en 2007 y finalizó en 2021, y posteriormente en “The Kardashians” en Hulu desde 2022.

En 2012, a los 14 años, colaboró con su hermana Kendall en una línea de ropa para PacSun, llamada “Kendall & Kylie”. Su incursión más significativa en los negocios fue en 2015, cuando lanzó su propia línea de cosméticos, inicialmente llamada Kylie Lip Kits. Esta empresa fue renombrada como Kylie Cosmetics en 2016 y creció rápidamente, lanzando su primer producto, un kit de labiales líquidos y delineador, que se agotó en menos de un minuto.

Kylie Jenner es dueña de Kylie Cosmetics, su exitosa marca de maquillaje que la convirtió en una de las empresarias más jóvenes y reconocidas del mundo. (Foto: Michael Tran / AFP)

Kylie Cosmetics se expandió para incluir una variedad de productos cosméticos y, posteriormente, una línea de cuidado de la piel llamada Kylie Skin en 2019. Su marca se ha beneficiado enormemente de su gran presencia en redes sociales, donde es una de las personas más seguidas en Instagram.

En 2019, vendió el 51% de Kylie Cosmetics a Coty Inc. por aproximadamente 600 millones de dólares, lo que la llevó a tener un patrimonio neto significativo.

