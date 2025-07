Está en plena gira de ‘Un viernes de locos 2’ (Freakier Friday) junto a Jamie Lee Curtis pero no olvida a los personajes que la lanzaron a la fama. La actriz Lindsay Lohan regaló un momento inolvidable a sus seguidores con su más reciente aparición en Nueva York donde trajo del recuerdo a ‘Annie James’ y ‘Hallie Parker’, los entrañables personajes que la llevaron a la pantalla grande en 1998 con ‘Juego de Gemelas’. Teniendo muy presente que marcaron para siempre su carrera, decidió rendirles un homenaje muy especial. Aquí te cuento los detalles.

Esta icónica película que más de uno disfrutó en su niñez muestra cómo dos chicas que parecen polos opuestos se encuentran en un campamento de verano hasta que descubren que son gemelas y que una había sido criada por su padre y otra por su madre. Es ahí donde deciden cambiar de lugares y poner en marcha un plan para reunir a sus padres divorciados.

Lindsay Lohan fue la gran protagonista de ‘The Parent Trap’ cuando tenía 11 años y su trabajo la catapultó a la fama, es por eso que, 27 años después, se animó a traer a sus adoradas ‘Hallie’ y ‘Annie’ de vuelta y en pleno 2025.

Lindsay Lohan aprovechó su gira en Nueva York junto a Jamie Lee Curtis para rendir homenaje a sus personajes en ‘Juego de Gemelas’. (Foto: @lindsaylohan / Instagram)

Lindsay Lohan recrea dos ‘looks’ icónicos de ‘Juego de Gemelas’

La actriz no solo se lució con dos looks que parecían salidos directamente de la película, adoptados a las tendencias actuales, sino que también invitó a dos de sus excompañeras de reparto: Elaine Hendrix, quien dio vida a la inolvidable ‘Meredith Blake’, y Lisa Ann Walter, quien interpretó a ‘Chessy’.

Con 39 años apeló a la nostalgia y sutiles guiños a su pasado cinematográfico. Y es que durante un paseo por Manhattan se le vio luciendo un set de saco y falda con estampado tipo plaid en tono amarillo mantequilla. Además, llevaba una banda en la cabeza a juego, algo que rápidamente trajo a la memoria el conjunto de cuadros que ‘Annie’ lleva al llegar a casa con Martin, el mayordomo con el que tenía un saludo especial. Su versión del 2025 está bajo la firma de Balmain y lo combinó con unas strappy sandals amarillas, una diadema del mismo tono, gafas oscuras y bolsa Kelly de Hermès.

Lindsay Lohan reencarna en Hallie y Annie con looks inspirados en sus personajes de ‘Juego de Gemelas’. (Foto: @lindsaylohan / Instagram)

Horas después y tras su aparición en el programa ‘Live with Kelly and Mark’, Lindsay Lohan cambió de look y esta vez fue para recordar a ‘Hallie’ apostando por un minivestido con silueta tipo kimono y estampado floral bajo la firma de Roberto Cavalli. Este hizo referencia al vestido que esta gemela usó en la cena familiar a bordo del barco en la costa de San Francisco.

Ambos looks fueron destacados por la propia actriz en su cuenta de Instagram. Al primero lo calificó como “la energía de Annie James con un toque de Freakier Friday” y el segundo como “un poco de brillo, un poco de seda, mucho amor y algo de inspo de Hallie Parker”.

"Juego de gemelas" tuvo a Lindsay Lohan como protagonistas (Foto: Disney)

Con ambas propuestas de moda, la estrella de ‘Un viernes de locos 2’ (Freakier Friday) no solo recordó lo importante que fueron para ella sus personajes de gemela, sino que los 90 están de vuelta en pleno 2025.

