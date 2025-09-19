Hace unos días, Jennifer Lopez dio de qué hablar al compartir fotos de su look en ‘Kiss of the Spider Woman’. Y es que en esas imágenes apareció usando una peluca rubia platino. Todo para interpretar a ‘Aurora’. Te comento esto porque recientemente explicó por qué no quería tener ese color de cabello en la cinta. Si te interesa saber lo que dijo, no te vayas de esta nota.

Con el fin de darte la información completa, te digo que el sábado 13 de septiembre hubo una proyección de la Academia (en Beverly Hills, California) de la mencionada película musical. En ese entonces, la artista recordó una conversación que tuvo con el director de la cinta, Bill Clinton, recalcando que en un inicio no estaba dispuesta a usar la peluca.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“Él quería que fuera rubia platino”

Según People, un fanático, que asistió a dicha proyección, captó el momento en que contó todo en un video, que luego se compartió en TikTok (por la cuenta @jlo.uniquelove). “Él quería que fuera rubia platino y yo le dije: ‘Sabes, a los puertorriqueños no nos gusta el rubio platino’”, aseguró.

“Me gusta el rubio. Puedo ser caramelo, puedo ser miel, pero no puedo ser rubio platino porque mi piel no lo permite”, precisó después Jennifer Lopez en el evento. “Él me dijo: ‘No, no, no, vas a ser rubia platino’. Y yo le dije: ‘Bueno, al diablo, hagámoslo’”, continuó.

Así tuvo que lucir Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’ para interpretar a ‘Aurora’. (Foto: @jlo / Instagram)

Luego sostuvo que consiguieron la peluca rubia platino y que, a raíz de eso, simplemente tuvieron que centrarse en “encontrar el tono de piel adecuado” para que su apariencia sea buena. “Asumir el papel de ‘Aurora’ fue como bailar a través de la época dorada del cine... con todo el brillo, el glamour y mucho baile. Regresar al pasado nunca había sido tan divertido”, llegó a sostener Jennifer Lopez a la hora de compartir las fotos que te mencioné al inicio de esta nota.

