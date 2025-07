Ed Sheeran es un artista de talla mundial, pues su música ha sonado y sigue sonando en distintos países del globo. Lo curioso es que también se ha declarado como “un fan incondicional” de Olivia Rodrigo. Sí, el reconocido cantante es un fiel seguidor de la intérprete de ‘deja vu’ y eso lo dejó en claro en una reciente publicación en su cuenta de Instagram (@teddysphotos).

El post que hago mención es un video de los dos compartiendo escenario en el BST Hyde Park. Para ser más exactos, ambos aparecen tocando una guitarra y cantando, frente a un mar de gente, que se mostró sumamente emocionada por verlos juntos. Pero no creas que eso fue lo que más llamó la atención. Lo que dejó a miles de usuarios boquiabiertos fue la descripción de aquella publicación.

Ed Sheeran es un cantautor y músico británico que nació el 17 de febrero de 1991. (Foto: A. Perez Meca / Europa Press vía Getty Images)

“Soy fan de Olivia desde que ‘Drivers License’ me dejó alucinado a principios de 2021. Ambos álbumes (‘Sour’ de 2021 y ‘Guts’ de 2023) son imprescindibles para mí. Soy un fan incondicional”, fue lo primero que escribió el cantante de ‘Thinking Out Loud’. Luego reveló el primer momento que compartieron en persona.

¿Cuándo se conocieron Ed Sheeran y Olivia Rodrigo?

“Nos conocimos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, nos sentamos juntos con su madre (Jennifer) y mi padre (John) y desde entonces seguimos en contacto”, recordó el artista, recalcando el gran cariño que le tiene a Olivia Rodrigo, que hace poco se presentó en el BST Hyde Park. Justo Ed Sheeran fue a ese concierto.

“Iba a ver el concierto de todos modos, pero me llamó y me pidió que cantara ‘The A Team’ con ella, lo cual fue un subidón. Esa canción cumple 15 años este año, y recuerdo haberla puesto en salas vacías en 2010, así que seguir poniéndola para nuevos fans con una de las estrellas más brillantes de la próxima generación es un honor y un privilegio. Rock Glasto encabezará el cartel el domingo. @oliviarodrigo, Reino Unido te ama”, colocó al final de la descripción del video (publicado el 27 de junio) anteriormente mencionado. Si lo quieres ver, aquí te lo dejo.

La respuesta de Olivia Rodrigo

Cabe mencionar también que Olivia Rodrigo, al ver la publicación de su colega, se animó a dejar un comentario, según People. “¡Eres el mejor del mundo, Ed! Te lo agradezco mucho. Anoche fue una maravilla”, escribió la artista que, de acuerdo al citado medio, dos días después de su espectáculo en el BST Hyde Park ofreció un emocionante concierto en Glastonbury con la aparición sorpresa de Robert Smith para interpretar ‘Friday I’m in Love’ y ‘Just Like Heaven’ de The Cure. Sus fans no pudieron estar más contentos por el show que brindó.

Olivia Rodrigo es una cantante, compositora, productora y actriz estadounidense. (Foto: Leon Neal / Getty Images)

